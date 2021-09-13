Зеленський розповів про півгодинну розмову з Байденом щодо членства України в НАТО

Президент Володимир Зеленський розповів про свою розмову із президентом США Джо Байденом про членство України в НАТО.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю на телеканалі CNN, Укрінформ

Пряма мова: "Він (Байден – ред.) сказав: я думаю, ви повинні бути там, але це не тільки моє рішення. Я чув цю риторику від нього перед зустріччю".

"Я сказав йому: ви маєте рацію, пане президенте. Але, думаю, що через ваше рішення цей шлях до НАТО буде коротшим, більш прозорим для України".

Деталі: За словами Зеленського, відповідь президента США щодо цього та Альянсу загалом тривала близько 20−30 хвилин.

На його думку, на позицію США впливають "поради деяких лідерів великих європейських країн".

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