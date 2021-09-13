Зеленський розповів про півгодинну розмову з Байденом щодо членства України в НАТО
Понеділок, 13 вересня 2021, 04:46
Президент Володимир Зеленський розповів про свою розмову із президентом США Джо Байденом про членство України в НАТО.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю на телеканалі CNN, Укрінформ
Пряма мова: "Він (Байден – ред.) сказав: я думаю, ви повинні бути там, але це не тільки моє рішення. Я чув цю риторику від нього перед зустріччю".
"Я сказав йому: ви маєте рацію, пане президенте. Але, думаю, що через ваше рішення цей шлях до НАТО буде коротшим, більш прозорим для України".
Деталі: За словами Зеленського, відповідь президента США щодо цього та Альянсу загалом тривала близько 20−30 хвилин.
На його думку, на позицію США впливають "поради деяких лідерів великих європейських країн".
Передісторія:
- Президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні повторив позицію, заявлену членами Альянсу в брюссельському комюніке червневого саміту НАТО, однак про конкретні терміни щодо членства мова не йшла.
- У червні після саміту НАТО в Брюсселі Джо Байден заявив, що Україні необхідно вичистити корупцію і провести низку реформ на шляху до членства.
- Байден зазначив, що вступ України в Альянс залежить від того, чи виконає вона критерії, та чи дадуть на її приєднання свою згоду всі члени НАТО.
- Рішення червневого саміту НАТО визнає, що Україна стане членом Альянсу, і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу. Рішення закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.