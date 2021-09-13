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Зеленський розповів про півгодинну розмову з Байденом щодо членства України в НАТО

Понеділок, 13 вересня 2021, 04:46
Зеленський розповів про півгодинну розмову з Байденом щодо членства України в НАТО
Зеленський та Байден, фото Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський розповів про свою розмову із президентом США Джо Байденом про членство України в НАТО.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю на телеканалі CNN, Укрінформ

Пряма мова: "Він (Байден – ред.) сказав: я думаю, ви повинні бути там, але це не тільки моє рішення. Я чув цю риторику від нього перед зустріччю".

"Я сказав йому: ви маєте рацію, пане президенте. Але, думаю, що через ваше рішення цей шлях до НАТО буде коротшим, більш прозорим для України".

Деталі: За словами Зеленського, відповідь президента США щодо цього та Альянсу загалом тривала близько 20−30 хвилин.

На його думку, на позицію США впливають "поради деяких лідерів великих європейських країн".

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні повторив позицію, заявлену членами Альянсу в брюссельському комюніке червневого саміту НАТО, однак про конкретні терміни щодо членства мова не йшла.
  • У червні після саміту НАТО в Брюсселі Джо Байден заявив, що Україні необхідно вичистити корупцію і провести низку реформ на шляху до членства.
  • Байден зазначив, що вступ України в Альянс залежить від того, чи виконає вона критерії, та чи дадуть на її приєднання свою згоду всі члени НАТО.
  • Рішення червневого саміту НАТО визнає, що Україна стане членом Альянсу, і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу. Рішення закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

Теми: НАТОУкраїнаБайденЗеленський
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