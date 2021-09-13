Зеленский рассказал о получасовом разговоре с Байденом о членстве Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с президентом США Джо Байденом о членстве Украины в НАТО.

Источник: Зеленский в интервью на телеканале CNN, Укринформ

Прямая речь: "Он (Байден – ред.) сказал: я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение. Я слышал эту риторику от него перед встречей".

"Я сказал ему: вы правы, господин президент. Но, думаю, что через ваше решение этот путь в НАТО будет короче, более прозрачным для Украины".

Детали: По словам Зеленского, ответ президента США по этому поводу и Альянса в целом длилась около 20-30 минут.

По его мнению, на позицию США влияют "советы некоторых лидеров крупных европейских стран".

Предыстория: