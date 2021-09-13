Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский рассказал о получасовом разговоре с Байденом о членстве Украины в НАТО

Понедельник, 13 сентября 2021, 04:46
Зеленский рассказал о получасовом разговоре с Байденом о членстве Украины в НАТО
Зеленський та Байден, фото Офісу президента України

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с президентом США Джо Байденом о членстве Украины в НАТО.

Источник: Зеленский в интервью на телеканале CNN, Укринформ

Прямая речь: "Он (Байден – ред.) сказал: я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение. Я слышал эту риторику от него перед встречей".

"Я сказал ему: вы правы, господин президент. Но, думаю, что через ваше решение этот путь в НАТО будет короче, более прозрачным для Украины".

Детали: По словам Зеленского, ответ президента США по этому поводу и Альянса в целом длилась около 20-30 минут.

По его мнению, на позицию США влияют "советы некоторых лидеров крупных европейских стран".

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне повторил позицию, заявленную членами Альянса в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО, однако о конкретных сроках относительно членства речь не шла.
  • В июне после саммита НАТО в Брюсселе Джо Байден заявил, что Украине необходимо вычистить коррупцию и провести ряд реформ на пути к членству.
  • Байден отметил, что вступление Украины в Альянс зависит от того, выполнит ли она критерии, и дадут ли на ее присоединение свое согласие все члены НАТО.
  • Решение июньского саммита НАТО признает, что Украина станет членом Альянса, и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Решение призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

Темы: НАТОУкраинаБайденЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
НАТО
Науседа опасался "ухудшения решений НАТО" из-за твита Зеленского
Приглашение Украины в НАТО привязано к окончанию войны - президент Литвы
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: