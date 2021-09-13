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Зеленский рассказал о получасовом разговоре с Байденом о членстве Украины в НАТО

Понедельник, 13 сентября 2021, 04:46
Зеленський та Байден, фото Офісу президента України

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с президентом США Джо Байденом о членстве Украины в НАТО.

Источник: Зеленский в интервью на телеканале CNN, Укринформ

Прямая речь: "Он (Байден – ред.) сказал: я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение. Я слышал эту риторику от него перед встречей".

"Я сказал ему: вы правы, господин президент. Но, думаю, что через ваше решение этот путь в НАТО будет короче, более прозрачным для Украины".

Детали: По словам Зеленского, ответ президента США по этому поводу и Альянса в целом длилась около 20-30 минут.

По его мнению, на позицию США влияют "советы некоторых лидеров крупных европейских стран".

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне повторил позицию, заявленную членами Альянса в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО, однако о конкретных сроках относительно членства речь не шла.
  • В июне после саммита НАТО в Брюсселе Джо Байден заявил, что Украине необходимо вычистить коррупцию и провести ряд реформ на пути к членству.
  • Байден отметил, что вступление Украины в Альянс зависит от того, выполнит ли она критерии, и дадут ли на ее присоединение свое согласие все члены НАТО.
  • Решение июньского саммита НАТО признает, что Украина станет членом Альянса, и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Решение призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

Темы: НАТОУкраинаБайденЗеленский
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