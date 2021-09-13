Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Таліби запроваджують нові правила в афганських вишах

Понеділок, 13 вересня 2021, 07:06
Фото з відкритих джерел

В Афганістані у вишах запроваджують нові правила, які припускають роздільне навчання чоловіків і жінок, а також строгий дрес-код відповідно до традицій ісламу в розумінні талібів.

Джерело: в. о. міністра вищої освіти Афганістану Абдул Баки Хаккані, цитує DW

Деталі: Абдул Баки Хаккані, призначений в кінці серпня керівництвом радикального ісламістського руху "Талібан" в. о. міністра вищої освіти Афганістану, в неділю, 12 вересня, представив на пресконференції в Кабулі звід правил для вишів країни.

Згідно з цим документом, навчання в афганських університетах має проходити окремо для чоловіків і жінок. При цьому заняття у студенток повинні будуть вести, в основному, жінки. Викладачі-чоловіки в жіночій аудиторії теж допускаються, але тільки якщо вони слідують законам шаріату.

"Спільне навчання (чоловіків і жінок – ред.) суперечить принципам ісламу. З іншого боку, воно розходиться з національними цінностями і традиціями афганців", – заявив в зв'язку з цим Хаккані.

Він повідомив також, що студенти вишів повинні будуть дотримуватися суворих правил в одязі. Так, для жінок стане обов'язковим носіння хіджабу.

Очікується, що набір предметів, які підлягають вивченню в університетах, також буде переглянутий.

Нагадаємо: Таліби, які встановили свою владу в Афганістані, не дозволять жінкам займатися крикетом чи будь-яким іншим видом спорту.

Читайте також: Шаріат із послабленнями: що чекатиме Афганістан під владою талібів

Теми: Афганістаносвіта
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Силовики синхронно взялись за Лероса після злитого відео про імітацію нападу на нардепа

Кабмін запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та оновив карантинні правила 

Одіозний помічник начальника поліції Києва звільняється – ЗМІ

Більше половини українців не планують вакцинуватися проти COVID-19. Опитування

"Євросолідарність" висунула в нардепи ексв'язня Кремля Романа Сущенка

фотоЗ палаткою у Крим: ФСБ повідомила про затримання українця

Усі новини...
Афганістан
Зеленський у США розповів, чому вважає некоректним порівняння України з Афганістаном
Глава МЗС Франції звинуватив "Талібан" у брехні і заявив, що не матиме справ з їхнім урядом
Польоти з Афганістану в США призупинили через випадки кору
Останні новини
03:47
Байден виконував угоду попередника – Блінкен про виведення військ США з Афганістану
02:48
"Принципові позиції не завжди всім подобаються" – Разумков
01:52
У Харкові запустять виробництво китайської вакцини "CoronaVac"
01:11
Під час боїв із рухом опору таліби вбили щонайменше 20 мирних жителів – ВВС
00:28
Закарпаття переходить у "жовту" зону: як працюватимуть навчальні заклади
23:19
У Києві проведуть Акцію пам’яті Георгія Гонгадзе 
22:33
Новини економіки: збитки УЗ, газове ралі, тариф на електроенергію
22:21
Силовики синхронно взялись за Лероса після злитого відео про імітацію нападу на нардепа
21:54
Справа на 350 млн доларів: Верховний суд призначив дату розгляду позову Суркісів до Приватбанку
21:53
"Укрзалізниця" оголосила конкурс на посаду постійного голови правління
Усі новини...