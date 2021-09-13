Таліби запроваджують нові правила в афганських вишах

В Афганістані у вишах запроваджують нові правила, які припускають роздільне навчання чоловіків і жінок, а також строгий дрес-код відповідно до традицій ісламу в розумінні талібів.

Джерело: в. о. міністра вищої освіти Афганістану Абдул Баки Хаккані, цитує DW

Деталі: Абдул Баки Хаккані, призначений в кінці серпня керівництвом радикального ісламістського руху "Талібан" в. о. міністра вищої освіти Афганістану, в неділю, 12 вересня, представив на пресконференції в Кабулі звід правил для вишів країни.

Згідно з цим документом, навчання в афганських університетах має проходити окремо для чоловіків і жінок. При цьому заняття у студенток повинні будуть вести, в основному, жінки. Викладачі-чоловіки в жіночій аудиторії теж допускаються, але тільки якщо вони слідують законам шаріату.

"Спільне навчання (чоловіків і жінок – ред.) суперечить принципам ісламу. З іншого боку, воно розходиться з національними цінностями і традиціями афганців", – заявив в зв'язку з цим Хаккані.

Він повідомив також, що студенти вишів повинні будуть дотримуватися суворих правил в одязі. Так, для жінок стане обов'язковим носіння хіджабу.

Очікується, що набір предметів, які підлягають вивченню в університетах, також буде переглянутий.

Нагадаємо: Таліби, які встановили свою владу в Афганістані, не дозволять жінкам займатися крикетом чи будь-яким іншим видом спорту.

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