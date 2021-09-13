Талибы вводят новые правила в афганских вузах

В Афганистане в вузах вводят новые правила, которые предполагают раздельное обучение мужчин и женщин, а также строгий дресс-код в соответствии с традициями ислама в понимании талибов.

Источник: и. о. министра высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани, цитирует DW

Детали: Абдул Баки Хаккани, назначенный в конце августа руководством радикального исламистского движения "Талибан" и. о. министра высшего образования Афганистана, в воскресенье, 12 сентября, представил на пресс-конференции в Кабуле свод правил для вузов страны.

Согласно этому документу, обучение в афганских университетах должно проходить отдельно для мужчин и женщин. При этом занятия у студенток должны будут вести в основном женщины. Преподаватели-мужчины в женские аудитории тоже допускаются, но только если они следуют законам шариата.

"Совместное обучение (мужчин и женщин - ред.) противоречит принципам ислама. С другой стороны, оно расходится с национальными ценностями и традициями афганцев", - заявил в связи с этим Хаккани.

Он сообщил также, что студенты вузов должны будут придерживаться строгих правил в одежде. Так, для женщин станет обязательным ношение хиджаба.

Ожидается, что набор предметов, подлежащих изучению в университетах, также будет пересмотрен.

Напомним: Талибы, установившие свою власть в Афганистане, запретят женщинам заниматься крикетом или любым другим видом спорта.

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