Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Франції розбився гелікоптер служби цивільної безпеки, є загиблі

Понеділок, 13 вересня 2021, 09:52
У Франції розбився гелікоптер служби цивільної безпеки, є загиблі
Фото з Twitter Gilles Toureng Pro

У Франції надвечір 12 вересня розбився гелікоптер служби цивільної безпеки з п’ятьма людьми на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Гелікоптер зазнав аварії в департаменті Ізер, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, близько 16:30, прямуючи на виклик для надання допомоги. Після падіння він загорівся.

Чотирьом рятувальникам на борту пощастило вижити, їхній колега-механік загинув. Пілота, медика і двох жандармів з травмами госпіталізували у Гренобль, одна людина у важкому стані. 

"Сьогодні велика родина службовців цивільної безпеки втратила одного героя... Нація поділяє біль родини. Наші думки з пораненими", – відреагував президент Еммануель Макрон.

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен висловив співчуття родині й колегам загиблого та повідомив, що у понеділок особисто прибуде на місце поспілкуватись з ними.

Причини аварії наразі невідомі, ведеться розслідування. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціяаварія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: