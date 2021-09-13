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У Франції розбився гелікоптер служби цивільної безпеки, є загиблі

Понеділок, 13 вересня 2021, 09:52
Фото з Twitter Gilles Toureng Pro

У Франції надвечір 12 вересня розбився гелікоптер служби цивільної безпеки з п’ятьма людьми на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Гелікоптер зазнав аварії в департаменті Ізер, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, близько 16:30, прямуючи на виклик для надання допомоги. Після падіння він загорівся.

Чотирьом рятувальникам на борту пощастило вижити, їхній колега-механік загинув. Пілота, медика і двох жандармів з травмами госпіталізували у Гренобль, одна людина у важкому стані. 

"Сьогодні велика родина службовців цивільної безпеки втратила одного героя... Нація поділяє біль родини. Наші думки з пораненими", – відреагував президент Еммануель Макрон.

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен висловив співчуття родині й колегам загиблого та повідомив, що у понеділок особисто прибуде на місце поспілкуватись з ними.

Причини аварії наразі невідомі, ведеться розслідування. 

Теми: Франціяаварія
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