Во Франции разбился вертолет службы гражданской безопасности, есть погибшие

Во Франции вечером 12 сентября разбился вертолет службы гражданской безопасности с пятью людьми на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Вертолет потерпел крушение в департаменте Изер, в регионе Овернь-Рона-Альпы, около 16:30, направляясь на вызов для оказания помощи. После падения он загорелся.

Четырем спасателям на борту удалось выжить, их коллега-механик погиб. Пилота, медика и двух жандармов с травмами госпитализировали в Гренобль, один человек в тяжелом состоянии.

"Сегодня большая семья служащих гражданской безопасности потеряла одного героя... Нация разделяет боль семьи. Наши мысли с ранеными", – отреагировал президент Эммануэль Макрон.

Ce soir, la grande famille de la sécurité civile a perdu l’un de ses héros. Engagé en intervention en Isère, un mécanicien est décédé après le crash de son hélicoptère. La Nation partage la peine de ses proches. Quatre de ses camarades sont blessés. Nos pensées les accompagnent. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 12, 2021

Министр внутренних дел Жераль Дарманен выразил соболезнования семье и коллегам погибшего и сообщил, что в понедельник лично прибудет на место пообщаться с ними.

Причины аварии пока неизвестны, ведется расследование.