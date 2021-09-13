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Во Франции разбился вертолет службы гражданской безопасности, есть погибшие

Понедельник, 13 сентября 2021, 09:52
Фото c Twitter Gilles Toureng Pro

Во Франции вечером 12 сентября разбился вертолет службы гражданской безопасности с пятью людьми на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Вертолет потерпел крушение в департаменте Изер, в регионе Овернь-Рона-Альпы, около 16:30, направляясь на вызов для оказания помощи. После падения он загорелся.

Четырем спасателям на борту удалось выжить, их коллега-механик погиб. Пилота, медика и двух жандармов с травмами госпитализировали в Гренобль, один человек в тяжелом состоянии.

"Сегодня большая семья служащих гражданской безопасности потеряла одного героя... Нация разделяет боль семьи. Наши мысли с ранеными", – отреагировал президент Эммануэль Макрон.

Министр внутренних дел Жераль Дарманен выразил соболезнования семье и коллегам погибшего и сообщил, что в понедельник лично прибудет на место пообщаться с ними.

Причины аварии пока неизвестны, ведется расследование.

Темы: Францияавария
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