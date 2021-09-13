Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На новій програмі "Ноутбук – кожному вчителю" хотіли вкрасти 300 млн - СБУ

Понеділок, 13 вересня 2021, 10:29
На новій програмі Ноутбук – кожному вчителю хотіли вкрасти 300 млн - СБУ
зображення з сайту Мінцифри

Служба безпеки України заявляє, що її кіберфахівці запобігли масштабному розкраданню державних коштів на урядовій програмі "Ноутбук – кожному вчителю".

Джерело: спільний брифінг СБУ, Мінцифри і Міністерства освіти

Деталі: За даними спецслужби, зловмисники намагалися організувати механізм відкатів при закупівлі близько 60 тисяч ноутбуків. 

За словами т.в.о. начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, окремі особи хотіли забезпечити протиправну змову учасників ІT ринку та заявляли при цьому, що вони нібито уповноважені на це керівництвом Міністерства цифрової трансформації України.

Сума афери становила б 30% "відкатів" від субвенції, а це – близько 300 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби попередили про схему Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти, які займаються цією субвенцією.

Правоохоронці переговорили з учасниками ринку – це близько 30 ІТ компаній - розвіяли міф, що цю схему "кришує" Мінцифри і сказали фірмам відмовитися від злочинних планів, поки не пізно.

СБУ не називає кількість учасників злочинного наміру, заявляючи, що перевірка триває.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що договори по всій країні направлено на повторну експертизу, субвенція не зупиняється, міністерство ретельно проаналізує умови договорів. "Нікому заносити гроші не потрібно", - застеріг Федоров учасників IT-ринку.

Що передувало: У липні Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки заявили про плани закупити 60 тисяч ноутбуків для вчителів до кінця 2021 року.

У першій черзі – заклади загальної та середньої освіти з кількістю щонайменше 250 учнів та опорні заклади з кількістю щонайменше 200 учнів. У другій черзі – заклади загальної середньої освіти з кількістю менше ніж 100 учнів.

Загальна сума субвенції на закупівлю ноутбуків становить 980 млн грн.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУМінцифриМіносвіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
СБУ
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: