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На новій програмі "Ноутбук – кожному вчителю" хотіли вкрасти 300 млн - СБУ

Понеділок, 13 вересня 2021, 10:29
зображення з сайту Мінцифри

Служба безпеки України заявляє, що її кіберфахівці запобігли масштабному розкраданню державних коштів на урядовій програмі "Ноутбук – кожному вчителю".

Джерело: спільний брифінг СБУ, Мінцифри і Міністерства освіти

Деталі: За даними спецслужби, зловмисники намагалися організувати механізм відкатів при закупівлі близько 60 тисяч ноутбуків. 

За словами т.в.о. начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, окремі особи хотіли забезпечити протиправну змову учасників ІT ринку та заявляли при цьому, що вони нібито уповноважені на це керівництвом Міністерства цифрової трансформації України.

Сума афери становила б 30% "відкатів" від субвенції, а це – близько 300 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби попередили про схему Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти, які займаються цією субвенцією.

Правоохоронці переговорили з учасниками ринку – це близько 30 ІТ компаній - розвіяли міф, що цю схему "кришує" Мінцифри і сказали фірмам відмовитися від злочинних планів, поки не пізно.

СБУ не називає кількість учасників злочинного наміру, заявляючи, що перевірка триває.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що договори по всій країні направлено на повторну експертизу, субвенція не зупиняється, міністерство ретельно проаналізує умови договорів. "Нікому заносити гроші не потрібно", - застеріг Федоров учасників IT-ринку.

Що передувало: У липні Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки заявили про плани закупити 60 тисяч ноутбуків для вчителів до кінця 2021 року.

У першій черзі – заклади загальної та середньої освіти з кількістю щонайменше 250 учнів та опорні заклади з кількістю щонайменше 200 учнів. У другій черзі – заклади загальної середньої освіти з кількістю менше ніж 100 учнів.

Загальна сума субвенції на закупівлю ноутбуків становить 980 млн грн.

Українська правда
Теми: СБУМінцифриМіносвіти
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