Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На новой программе "Ноутбук - каждому учителю" хотели украсть 300 млн - СБУ

Понедельник, 13 сентября 2021, 10:29
изображение с сайта Минцифры

Служба безопасности Украины заявляет, что ее киберспециалисты предотвратили крупное хищение государственных средств на правительственной программе "Ноутбук - каждому учителю".

Источник: совместный брифинг СБУ, Минцифры и Министерства образования

Детали: По данным спецслужбы, злоумышленники пытались организовать механизм откатов при закупке около 60 000 ноутбуков.

По словам и.о. начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, отдельные лица хотели обеспечить противоправный сговор участников ІТ рынка и заявляли при этом, что они якобы уполномочены это руководством Министерства цифровой трансформации Украины.

Сумма аферы составила бы 30% "откатов" от субвенции, а это - около 300 миллионов гривен, говорят в СБУ.

Сотрудники спецслужбы предупредили о схеме Министерство цифровой трансформации и Министерство образования, занимающихся этой субвенцией.

Правоохранители переговорили с участниками рынка - это около 30 ІТ компаний - развеяли миф, что эту схему "крышует" Минцифры и сказали фирмам отказаться от преступных планов, пока не поздно.

СБУ не называет количество участников преступного умысла, заявляя, что проверка продолжается.

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что договоры по всей стране направлены на повторную экспертизу, субвенция не останавливается, министерство тщательно проанализирует условия договоров. "Никому заносить деньги не нужно", - предостерег Федоров участников IT-рынка.

Что предшествовало: В июле Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки заявили о планах закупить 60 000 ноутбуков для учителей до конца 2021 года.

В первой очереди - учреждения общего и среднего образования с количеством менее 250 учеников и опорные заведения с количеством не менее 200 учеников. Во второй очереди - учреждения общего среднего образования с количеством менее 100 учеников.

Общая сумма субвенции на закупку ноутбуков составляет 980 млн грн.

Украинская правда
Темы: СБУМинцифрыМинобразования
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Принципиальные позиции не всегда всем нравятся" – Разумков

Закарпатье переходит в "желтую" зону: как будут работать учебные заведения

Силовики синхронно взялись за Лероса после слитого видео об имитации нападения на нардепа

Кабмин ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и обновил карантинные правила

Одиозный помощник начальника полиции Киева увольняется – СМИ

Более половины украинцев не планируют вакцинироваться против COVID-19. Опрос

Все новости...
СБУ
Агента ФСБ РФ осудили в Житомирской области на 8 лет тюрьмы
Порошенко не мог санкционировать спецоперацию по "вагнеровцам" – ВСК
СБУ задержала "криминального авторитета" из РФ: находился в розыске Интерпола
Последние новости
06:11
Байден соберет в сентябре саммит "четверки"
05:45
6 дней пожара в Испании: эвакуированые начинают возвращаться домой
04:47
Греция пережила самое жаркое лето за последние 43 года
03:47
Байден выполнял соглашение предшественника – Блинкен о выводе войск США из Афганистана
02:48
"Принципиальные позиции не всегда всем нравятся" – Разумков
01:52
В Харькове запустят производство китайской вакцины "CoronaVac"
01:11
Во время боев с движением сопротивления талибы убили по меньшей мере 20 мирных жителей – ВВС
00:28
Закарпатье переходит в "желтую" зону: как будут работать учебные заведения
23:19
В Киеве проведут Акция памяти Георгия Гонгадзе
22:33
Новости экономики: убытки УЗ, газовое ралли, тариф на электроэнергию
Все новости...