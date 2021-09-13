На новой программе "Ноутбук - каждому учителю" хотели украсть 300 млн - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что ее киберспециалисты предотвратили крупное хищение государственных средств на правительственной программе "Ноутбук - каждому учителю".

Источник: совместный брифинг СБУ, Минцифры и Министерства образования

Детали: По данным спецслужбы, злоумышленники пытались организовать механизм откатов при закупке около 60 000 ноутбуков.

По словам и.о. начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, отдельные лица хотели обеспечить противоправный сговор участников ІТ рынка и заявляли при этом, что они якобы уполномочены это руководством Министерства цифровой трансформации Украины.

Сумма аферы составила бы 30% "откатов" от субвенции, а это - около 300 миллионов гривен, говорят в СБУ.

Сотрудники спецслужбы предупредили о схеме Министерство цифровой трансформации и Министерство образования, занимающихся этой субвенцией.

Правоохранители переговорили с участниками рынка - это около 30 ІТ компаний - развеяли миф, что эту схему "крышует" Минцифры и сказали фирмам отказаться от преступных планов, пока не поздно.

СБУ не называет количество участников преступного умысла, заявляя, что проверка продолжается.

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что договоры по всей стране направлены на повторную экспертизу, субвенция не останавливается, министерство тщательно проанализирует условия договоров. "Никому заносить деньги не нужно", - предостерег Федоров участников IT-рынка.

Что предшествовало: В июле Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки заявили о планах закупить 60 000 ноутбуков для учителей до конца 2021 года.

В первой очереди - учреждения общего и среднего образования с количеством менее 250 учеников и опорные заведения с количеством не менее 200 учеников. Во второй очереди - учреждения общего среднего образования с количеством менее 100 учеников.

Общая сумма субвенции на закупку ноутбуков составляет 980 млн грн.