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Лукашенко хоче розмістити на кордоні з Україною російські ЗРК С-400

Понеділок, 13 вересня 2021, 10:53
Лукашенко хоче розмістити на кордоні з Україною російські ЗРК С-400
Фото Wikipedia

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про наміри розмістити на білорусько-українському кордоні російські зенітно-ракетні комплекси C-400.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА, про це Лукашенко заявив під час візиту на полігон у рамках військових навчань "Захід-2021".

Він розповів про наміри придбати у Росії озброєння на загальну суму понад 1 млрд доларів США, і саме обговоренню цього питання була присвячена значна частина його розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

"У тому числі я йому ще раз нагадав про С-400, розповів йому, де ми хочемо поставити ці комплекси. Слава богу, зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас додався і південний напрямок. Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде... Ми повинні готуватися – 1200 км кордону з Україною, тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми якраз говорили про те, що С-400 нам дуже згодяться. І він (Путін – ред.) дав доручення міністру оборони, щоб з нашими пропрацювали ці питання для того, щоб можна було поставити ці комплекси нам", – сказав Лукашенко.

За його словами, вони з Путіним погодили список озброєння, який Білорусь отримає до 2025 року. "Це близько десятка літаків, частину яких ми вже отримали, кілька десятків вертольотів, Тор-М2… Це свідчить про те, що і ми, і РФ дуже серйозно сприймаємо західний напрямок, де ми безпосередньо межуємо з військами НАТО", – заявив Лукашенко.

Він додав, що "білорусько-російському союзу зайві території не треба, дай бог зі своїми справитися".

Нагадаємо, 9 вересня Путін і Лукашенко зустрілись у Москві. Під час цього візиту Мінськ погодив усі 28 дорожніх карт інтеграції Росії та Білорусі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи перспективу можливого поглинання Білорусі Росією, заявив, що у такому разі Україна отримає на півночі ще 1000 кілометрів джерела небезпеки.

Як відомо, Росія та Білорусь зараз проводять масштабні військові навчання "Запад-2021" за участі 200 тисяч військових.

Детальніше про це – у статті Примус до інтеграції: які наслідки матиме угода Лукашенка з Путіним.

Передісторія: 

  • Раніше Лукашенко відвідав російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021" і заявив, що Білорусь планує закупівлю російського озброєння більш ніж на 1 мільярд доларів.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьРосіязброя
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