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Лукашенко хочет разместить на границе с Украиной российские ЗРК С-400

Понедельник, 13 сентября 2021, 10:53
Лукашенко хочет разместить на границе с Украиной российские ЗРК С-400
Фото Wikipedia

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерениях разместить на белорусско-украинской границе российские зенитно-ракетные комплексы C-400.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил во время визита на полигон в рамках военных учений "Запад-2021".

Он рассказал о намерениях приобрести в России вооружения на общую сумму более 1 млрд долларов США, и именно обсуждению этого вопроса была посвящена значительная часть его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В том числе я ему еще раз напомнил о С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы. Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас добавилось и южное направление. Мы с белорусскими генералами и русскими обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... мы должны готовиться - 1200 км границы с Украиной, поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы как раз говорили о том, что С-400 нам очень пригодятся. И он (Путин – ред.) дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам", – сказал Лукашенко.

По его словам, они с Путиным согласовали список вооружения, который Беларусь получит до 2025 года. "Это около десятка самолетов, часть которых мы уже получили, несколько десятков вертолетов, Тор-М2... Это свидетельствует о том, что и мы, и РФ очень серьезно воспринимаем западное направление, где мы непосредственно граничим с войсками НАТО", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что "белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны, дай бог со своими справиться".

Напомним, 9 сентября Путин и Лукашенко встретились в Москве. Во время этого визита Минск согласовал все 28 дорожных карт интеграции России и Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя перспективу возможного поглощения Беларуси Россией, заявил, что в таком случае Украина получит на севере еще 1000 километров источника опасности.

Как известно, Россия и Беларусь сейчас проводят масштабные военные учения "Запад-2021" с участием 200 тысяч военных.

Подробнее об этом – в статье Принуждение к интеграции: какие последствия будет иметь соглашение Лукашенко с Путиным.

Предыстория:

  • Лукашенко посетил российско-беларусские военные учения "Запад-2021" и заявил, что Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на 1 миллиард долларов. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьРосcияоружие
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