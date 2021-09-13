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Суд арештував 5 "рабовласників", які утримували 120 людей на агрофірмі

Понеділок, 13 вересня 2021, 13:30
Суд арештував 5 рабовласників, які утримували 120 людей на агрофірмі
фото прокуратури

За клопотанням прокуратури суд відправив під арешт 5 осіб, які утримували людей у трудовому рабстві.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Дарницький райсуд Києва суд заарештував на 2 місяці п’ятьох учасників злочинної групи, які організували схему вербування соціально незахищених громадян для утримання їх у трудовому рабстві.

Так, згідно з рішенням суду, всіх підозрюваних взято під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі від 454 тис. гривень до 1, 360 млн грн для трьох осіб, та у розмірі 3,4 мільйона гривень – відносно ще двох.

Що передувало: 8 вересня правоохоронці провели 18 обшуків та затримали 5 учасників групи сучасних "рабовласників", які на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси вербували громадян, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання, для робіт на агропідприємстві.

Потерпілим обіцяли зарплату від 3000 до 4000 грн на місяць, безкоштовне житло та харчування. Натомість, людей розселяли у напіврозвалених будинках із абсолютно відсутніми умовами для проживання та змушували безоплатно працювати по 12-16 годин на добу на найтяжчих роботах. На момент обшуків на території агропідприємства у трудовому рабстві перебувало 120 осіб, які наразі уже на волі.

Українська правда

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Теми: прокуратура
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