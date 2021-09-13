Суд арестовал 5 "рабовладельцев", которые удерживали 120 человек на агрофирме

По ходатайству прокуратуры суд отправил под арест 5 человек, которые удерживали людей в трудовом рабстве.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Дарницкий райсуд Киева суд арестовал на 2 месяца пятерых участников преступной группы, которые организовали схему привлечения социально незащищенных граждан для содержания их в трудовом рабстве.

Так, согласно решению суда, все подозреваемые взяты под стражу с альтернативой в виде залога в размере от 454 тыс. гривен до 1,36 млн грн для трех человек, и в размере 3,4 миллиона гривен - в отношении еще двух.

Что предшествовало: 8 сентября правоохранители провели 18 обысков и задержали 5 участников группы современных "рабовладельцев", которые на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы вербовали граждан, находящихся в сложных жизненных условиях и не имевших постоянного места жительства, для работ на агропредприятии Днепропетровщины.

Пострадавшим обещали зарплату от 3000 до 4000 грн в месяц, бесплатное жилье и питание. Вместо этого людей расселяли в полуразвалившихся домах без условий для проживания и заставляли бесплатно работать по 12-16 часов в сутки на тяжелых работах. На момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находилось 120 человек, которые сейчас уже на свободе.