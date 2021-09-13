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Кабмін надасть карантинні пільги вакцинованим українцям

Понеділок, 13 вересня 2021, 14:34

У постанову "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19" найближчим часом внесуть зміни, які надають пільги вакцинованим або тим, хто має негативний ПЛР-тест.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Пропонується, щоб обмеження жовтої та червоної зони епідемічної небезпеки не поширювалися на ті заклади господарювання, у яких колектив і відвідувачі мають ковід-сертифікат, що засвідчує вакцинацію, дійсний протягом 72 годин негативний ПЛР-тест або довідка про перенесену протягом останніх кількох місяців коронавірусну хворобу. 

Шмигаль також наголосив на важливості вакцинації працівників закладів освіти, щоб убезпечити дітей.

У МОЗ зазначили, що за останній тиждень кількість нових випадків захворювання зросла на 6 тисяч, а кількість госпіталізацій — на 1,5 тисячі.

За територіальним принципом спостерігаються високі темпи зростання нових випадків у Чернівецькій, Волинській, Львівській і Тернопільській областях. Також у цих регіонах швидко зростає завантаженість ліжок із киснем, а кількість госпіталізацій за тиждень збільшилась на 60%. 

Нагадаємо: Показник рівня захворюваності на COVID-19 перевищено у Києві та 11 областях, а динаміка рівня госпіталізацій досі перевищує "поріг" у 4 областях. 

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусвакцинаціяКабінет міністрів
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