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Кабмин предоставит карантинные льготы вакцинированным украинцам

Понедельник, 13 сентября 2021, 14:34
Кабмин предоставит карантинные льготы вакцинированным украинцам

В постановление "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" в ближайшее время будут внесены изменения, которые предоставляют льготы вакцинированным или тем, у кого отрицательный ПЦР-тест.

Источник: Урядовий портал

Детали: Предлагается, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют ковид-сертификат, удостоверяющий вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

Шмыгаль также подчеркнул важность вакцинации работников учебных заведений, чтобы обезопасить детей.

В Минздраве отметили, что за последнюю неделю количество новых случаев заболевания возросло на 6000, а количество госпитализаций - на 1,5 тысячи.

По территориальному принципу наблюдаются высокие темпы роста новых случаев в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. Также в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю увеличилась на 60%.

Напомним: Показатель уровня заболеваемости COVID-19 превышен в Киеве и 11 областях, а динамика уровня госпитализаций до сих пор превышает "порог" в 4 областях.

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусвакцинацияКабинет министров
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