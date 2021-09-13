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"Нас чекає жорсткий карантин": Садовий попередив про заходи від нової хвилі епідемії

Понеділок, 13 вересня 2021, 14:57
Нас чекає жорсткий карантин: Садовий попередив про заходи від нової хвилі епідемії

Мер Львова Андрій Садовий попереджає, що в разі швидкого зростання кількості хворих з коронавірусом місто змушене буде запроваджувати жорсткий карантин.

Джерела: повідомлення міськради Львова

Пряма мова Садового в ефірі радіо "Люкс ФМ": "Зараз ми перебуваємо в зеленій зоні, але якщо ви подивитесь динаміку, то будете подивовані. Місяць тому в лікарні швидкої медичної допомоги було 30 хворих з коронавірусом, а сьогодні в цьому медичному закладі – близько 200 таких пацієнтів.

Якщо така динаміка буде зберігатись впродовж наступного місяця, то на нас чекає жорсткий карантин".

Передісторія:

  • За добу 12 вересня в Україні зафіксовано 1 205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 18 летальних випадків від ускладнень, госпіталізовано з COVID-19 чи підозрою на нього 833 особи, одужали 758 осіб.
  • Кількість нових хворих поступово зростає з середини літа. Львівська область входить у 5 регіонів із найбільшим приростом хворих.

"Українська правда" у Threads

Теми: Садовийкарантин
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