"Нас чекає жорсткий карантин": Садовий попередив про заходи від нової хвилі епідемії

Мер Львова Андрій Садовий попереджає, що в разі швидкого зростання кількості хворих з коронавірусом місто змушене буде запроваджувати жорсткий карантин.

Джерела: повідомлення міськради Львова

Пряма мова Садового в ефірі радіо "Люкс ФМ": "Зараз ми перебуваємо в зеленій зоні, але якщо ви подивитесь динаміку, то будете подивовані. Місяць тому в лікарні швидкої медичної допомоги було 30 хворих з коронавірусом, а сьогодні в цьому медичному закладі – близько 200 таких пацієнтів.

Якщо така динаміка буде зберігатись впродовж наступного місяця, то на нас чекає жорсткий карантин".

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