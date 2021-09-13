"Нас чекає жорсткий карантин": Садовий попередив про заходи від нової хвилі епідемії
Понеділок, 13 вересня 2021, 14:57
Мер Львова Андрій Садовий попереджає, що в разі швидкого зростання кількості хворих з коронавірусом місто змушене буде запроваджувати жорсткий карантин.
Джерела: повідомлення міськради Львова
Пряма мова Садового в ефірі радіо "Люкс ФМ": "Зараз ми перебуваємо в зеленій зоні, але якщо ви подивитесь динаміку, то будете подивовані. Місяць тому в лікарні швидкої медичної допомоги було 30 хворих з коронавірусом, а сьогодні в цьому медичному закладі – близько 200 таких пацієнтів.
Якщо така динаміка буде зберігатись впродовж наступного місяця, то на нас чекає жорсткий карантин".
Передісторія:
- За добу 12 вересня в Україні зафіксовано 1 205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 18 летальних випадків від ускладнень, госпіталізовано з COVID-19 чи підозрою на нього 833 особи, одужали 758 осіб.
- Кількість нових хворих поступово зростає з середини літа. Львівська область входить у 5 регіонів із найбільшим приростом хворих.