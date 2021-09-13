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"Нас чекає жорсткий карантин": Садовий попередив про заходи від нової хвилі епідемії

Понедельник, 13 сентября 2021, 14:57

Мэр Львова Андрей Садовый предупреждает, что в случае быстрого роста количества больных с коронавирусом город вынужден будет вводить жесткий карантин.

Источники: сообщение горсовета Львова

Прямая речь Садового в ефире радио "Люкс FM": "Сейчас мы находимся в зеленой зоне, но если вы посмотрите динамику, то будете удивлены. Месяц назад в больнице скорой медицинской помощи было 30 больных с коронавируса, а сегодня в этом медицинском учреждении - около 200 таких пациентов.

Если такая динамика будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин ".

Предыстория:

  • За сутки 12 сентября в Украине зафиксировано 1205 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 18 летальных случаев от осложнений, госпитализированы с COVID-19 или подозрением на него 833 человека, выздоровели 758 человек.
  • Число новых больных постепенно растет с середины лета. Львовская область входит в 5 регионов с наибольшим приростом больных.

Украинская правда
Темы: Садовыйкарантин
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