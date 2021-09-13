"Нас чекає жорсткий карантин": Садовий попередив про заходи від нової хвилі епідемії
Понедельник, 13 сентября 2021, 14:57
Мэр Львова Андрей Садовый предупреждает, что в случае быстрого роста количества больных с коронавирусом город вынужден будет вводить жесткий карантин.
Источники: сообщение горсовета Львова
Прямая речь Садового в ефире радио "Люкс FM": "Сейчас мы находимся в зеленой зоне, но если вы посмотрите динамику, то будете удивлены. Месяц назад в больнице скорой медицинской помощи было 30 больных с коронавируса, а сегодня в этом медицинском учреждении - около 200 таких пациентов.
Если такая динамика будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин ".
Предыстория:
- За сутки 12 сентября в Украине зафиксировано 1205 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 18 летальных случаев от осложнений, госпитализированы с COVID-19 или подозрением на него 833 человека, выздоровели 758 человек.
- Число новых больных постепенно растет с середины лета. Львовская область входит в 5 регионов с наибольшим приростом больных.
Украинская правда