"Нас чекає жорсткий карантин": Садовий попередив про заходи від нової хвилі епідемії

Мэр Львова Андрей Садовый предупреждает, что в случае быстрого роста количества больных с коронавирусом город вынужден будет вводить жесткий карантин.

Источники: сообщение горсовета Львова

Прямая речь Садового в ефире радио "Люкс FM": "Сейчас мы находимся в зеленой зоне, но если вы посмотрите динамику, то будете удивлены. Месяц назад в больнице скорой медицинской помощи было 30 больных с коронавируса, а сегодня в этом медицинском учреждении - около 200 таких пациентов.

Если такая динамика будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин ".

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