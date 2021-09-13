Коломойський: Я не бачу ймовірності повернення в український футбол

Колишній президент ФК "Дніпро" Ігор Коломойський заявив, що не приймає участі в управлінні "Дніпром-1" і не зацікавлений у поверненні до футбольної діяльності.

Джерело: Коломойський в ефірі програми "Великий футбол", Sportarena

Пряма мова: "Ярославський продав свого часу клуб, але повернувся. Треба було не продавати. Поки я не бачу ймовірності свого повернення в український футбол. Поки така ймовірність нульова. Крім футболу є інше життя, вистачає своїх питань".

Деталі: У суботу Коломойський був присутній на матчі "Дніпра-1" з "Шахтарем", але сказав, що прийшов на футбол як уболівальник, із друзями.

"Я не сильно скучив за футболом. Звісно, вболівав за "Дніпро". Мені дуже сподобався "Дніпро" Йовічевича. Команда з потенціалом, як і "Шахтар". Я не беру участі в "Дніпрі-1". Просто запросили з оказією друзі. Я прийшов подивитися. Два роки не було змагань, ковід усіх прибив. Але на баскетбол іноді ходжу", – зазначив олігарх.

"Шахтар при Де Дзербі – команда з великим потенціалом. Але потрібен іще час, він же тільки прийшов. Попереду Ліга Чемпіонів – велике випробування. А в наступному році взагалі не буде прямого попадання, я чув", – сказав Коломойський.

Він зазначив, що зрідка спілкується з президентом "Шахтаря", але у них "є про що говорити, окрім футболу", а з почесним президентом "Дніпра-1" Юрієм Березою не розмовляв уже "півтора-два роки".

"Іноді спілкуємося з Павелком. Але теж вкрай рідко. Спілкуємося більше на футбольні теми, але так особливо немає про що спілкуватися. Останній раз – півроку тому розмовляли. Ковід змішав усі карти. Один одного з днем ​​народження не вітаємо, в такому віці з днем ​​народження не вітають", – сказав Коломойський.

У той же час, Коломойський поміркував про те, що Андрій Шевченко покинув збірну з футболу, і сказав: "Я хочу, щоб збірна поїхала в Катар, я буду вболівати за це, але тим не менше турнірна ситуація так собі".

Довідка: Ігор Коломойський довгий час був президентом "Дніпра", який через багатомільйонні борги був позбавлений професійного статусу в 2018 році.