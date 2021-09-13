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Коломойский: Я не вижу вероятности возвращения в украинский футбол

Понедельник, 13 сентября 2021, 15:16
Коломойский: Я не вижу вероятности возвращения в украинский футбол
Игорь Коломойский, kyivbasket

Бывший президент ФК "Днепр " Игорь Коломойский заявил, что не принимает участия в управлении "Днепром-1" и не заинтересован в возвращении к футбольной деятельности.

Источник: Коломойский в эфире программы "Великий футбол", Sportarena 

Прямая речь: "Ярославский продал в свое время клуб, но вернулся. Надо было не продавать. Пока я не вижу вероятности своего возвращения в украинский футбол. Пока такая вероятность нулевая. Кроме футбола есть другая жизнь, хватает своих вопросов".

Детали: В субботу Коломойский присутствовал на матче "Днепра-1" с "Шахтером", но сказал, что пришел на футбол как болельщик, с друзьями.

"Я не сильно соскучился по футболу. Конечно болел за "Днепр". Мне очень понравился "Днепр" Йовичевича. Команда с потенциалом, как и "Шахтер". Я не принимаю участия в "Днепре-1". Просто пригласили с оказией друзья. Я пришел посмотреть. Два года не было соревнований, ковид всех прибил. Но на баскетбол иногда хожу",– отметил олигарх. 

"Шахтер при Де Дзерби — команда с большим потенциалом. Но надо еще время, он же только пришел. Впереди Лига Чемпионов — большое испытание. А в следующем году вообще не будет прямого попадания, я слышал", – сказал Коломойский.

Он отметил, что изредка общается с президентом "Шахтера", но у них "есть о чем говорить, кроме футбола", а с почетным президентом "Днепра-1" Юрием Березой не разговаривал уже "года полтора-два".

"Иногда общаемся с Павелко. Но тоже крайне редко. Общаемся больше на футбольные темы, но так особо не о чем общаться. Последний раз – полгода назад разговаривали. Ковид смешал все карты. Друг друга с днем рождения не поздравляем, в таком возрасте с днем рождения не поздравляют", – сказал Коломойский.

В то же время, Коломойский порассуждал об уходе Андрея Шевченко из сборной по футболу и сказал: "Я хочу, чтобы сборная поехала в Катар, я буду болеть за это, но тем не менее турнирная ситуация так себе".

Справка: Игорь Коломойский долгое время был президентом "Днепра", который из-за многомиллионных долгов был лишен профессионального статуса в 2018 году.

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Темы: Коломойскийфутбол
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