До конкурсної комісії ВККС обрали "зашкварених" суддів – ЦПК

Рада суддів обрала до конкурсної комісії Вищої кваліфікаційної комісії суддів трьох представників, двоє з яких відверто "зашкварені".

Джерело: голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у блозі на "Українській правді"

Пряма мова Шабуніна: "На засіданні 13 вересня члени Ради суддів проголосували за негідних кандидатів до складу конкурсної комісії, які відбиратиме членів Вищої кваліфкомісії суддів".

Деталі: Зокрема, обрали заступника голови Шостого апеляційного адміністративного суду Євгена Мєзєнцева, який зробив стрімку кар'єру в часи Януковича.

За словами Шабуніна, суддя неодноразово ухвалював сумнівні рішення. Зокрема, у червні 2019 року, під час парламентської передвиборчої кампанії, Мєзєнцев входив до складу колегії суддів, яка вирішила, що нардеп-втікач Олександр Онищенко насправді не переховувався від слідства, а брав участь в міжнародних кінних змаганнях. Судді зобов'язали ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом в депутати від Соціалістичної партії.



У лютому 2018 року колегія суддів за участі Мєзєнцева відхилила позов, яким оскаржувалась видача ліцензії на розробку газових родовищ в Полтавській області маловідомій компанії "Аркона Газ-Енергія", яка, як з'ясували журналісти програми "Схеми. Корупція в деталях", пов'язана із членом Вищої ради правосуддя Олексієм Маловацьким.

Суддя також ухвалював сумнівні рішення у справах щодо Приватбанку. Так, у листопаді 2017 року суддя підтримав рішення ОАСК, за яким Ігоря Суркіса було визнано непов'язаним із Ігорем Коломойським та Приватбанком, та зобов'язано стягнути з банку на його користь 1 млрд грн.

У липні 2020 року Мєзєнцев публічно виступив проти проєкту Антикорупційної стратегії. Він заперечив необхідність постійного моніторингу життя судді та необхідності проведення перевірки на доброчесність.



Також до конкурсної комісії обрали суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Івана Міщенка.

За інформацією Громадської ради доброчесності, суддя ймовірно приховував доходи, отримані від адвокатської діяльності, коли був керуючим партнером юридичної компанії "Трастед Едвайзерс".

Крім цього, Громадська рада доброчесності звертала увагу на можливе використання фірмою Міщенка схеми з втручання в систему розподілу справ між суддями. Однак ВККС проігнорувала цю інформацію та рекомендувала призначити Міщенка до Верховного Суду.



За інформацією програми "Схеми. Корупція в деталях" вже через два тижні після свого призначення до Верховного Суду суддя таємно відвідував адміністрацію президента.

Разом з тим, за словами Шабуніна, Рада суддів проігнорувала пряму норму закону, не делегувавши жодного представника до Етичної ради, яка перевірятиме доброчесність членів та кандидатів до ВРП.

Голова правління ЦПК нагадав, що для початку роботи Етичної ради, до складу якої входять міжнародні експерти з вирішальним голосом, достатньо одного представника від Ради суддів.