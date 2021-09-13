В конкурсную комиссию ВККС избрали "зашкваренных" судей – ЦПК

Совет судей избрал в конкурсную комиссию Высшей квалификационной комиссии судей трех представителей, двое из которых откровенно "зашкваренные".

Источник: председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в блоге на "Украинской правде"

Прямая речь Шабунина: "На заседании 13 сентября члены Совета судей проголосовали за недостойных кандидатов в состав конкурсной комиссии, которая будет избирать членов Высшей квалификационной комиссии судей".

Детали: В частности, избрали заместителя председателя Шестого апелляционного административного суда Евгения Мезенцева, который сделал стремительную карьеру во времена Януковича.

По словам Шабунина, судья неоднократно принимал сомнительные решения. В частности, в июне 2019 года, во время парламентской предвыборной кампании, Мезенцев входил в состав коллегии судей, которая решила, что нардеп-беглец Александр Онищенко на самом деле не скрывался от следствия, а участвовал в международных конных соревнованиях. Судьи обязали ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в депутаты от Социалистической партии.

В феврале 2018 году коллегия судей с участием Мезенцева отклонила иск, которым обжаловали выдачу лицензии на разработку газовых месторождений в Полтавской области малоизвестной компании "Аркона Газ-Энергия", которая, как выяснили журналисты программы "Схемы. Коррупция в деталях", связана с членом Высшего совета правосудия Алексеем Маловацким.

Судья также принимал сомнительные решения относительно Приватбанка. Так, в ноябре 2017 года судья поддержал решение ОАСК, согласно которому Игорь Суркис был признан несвязанным с Игорем Коломойским и Приватбанком, суд обязал взыскать с банка в его пользу 1 млрд грн.

В июле 2020 года Мезенцев публично выступил против проекта Антикоррупционной стратегии. Он возражал против необходимости постоянного мониторинга жизни судьи и необходимости проведения проверки на добропорядочность.

Также в конкурсную комиссию избрали судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Ивана Мищенко.

По информации Общественного совета добродетели, судья вероятно скрывал доходы, полученные от адвокатской деятельности, когда был управляющим партнером юридической компании "Трастед Едвайзерс".

Кроме этого, Общественный совет добродетели обращал внимание на возможное использование фирмой Мищенко схемы по вмешательству в систему распределения дел между судьями. Однако ВККС проигнорировала эту информацию и рекомендовала назначить Мищенко в Верховный Суд.

По информации программы "Схемы. Коррупция в деталях" уже через две недели после своего назначения в Верховный Суд судья тайно посещал администрацию президента.

Вместе с тем, по словам Шабунина, Совет судей проигнорировал прямую норму закона, не делегировав ни одного представителя в Совет по этике, который должен проверять добропорядочность членов и кандидатов в ВСП.

Председатель правления ЦПК напомнил, что для начала работы Совета по этике, в состав которого входят международные эксперты с решающим голосом, достаточно одного представителя от Совета судей.