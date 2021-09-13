Зеленський кличе до себе послів G7 і голову Ради суддів, яка влаштувала демарш

В Офісі президента 16 вересня повинна пройти робоча зустріч президента Володимир Зеленський із керівництвом Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів "Великої сімки" через зупинку судової реформи.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "В Офісі Президента України у четвер, 16 вересня, відбудеться робоча зустріч за участю очільників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів "Великої сімки".

Деталі: У повідомленні ОП наводиться цитата президента: "Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч".

Також вказується, що оскільки Рада суддів України не делегувала трьох представників до Етичної ради, то це "викликає занепокоєння щодо прогресу судової реформи через зупинку найважливішої її частини – очищення судової системи".

Що цьому передувало: