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Зеленський кличе до себе послів G7 і голову Ради суддів, яка влаштувала демарш

Понеділок, 13 вересня 2021, 15:46

В Офісі президента 16 вересня повинна пройти робоча зустріч президента Володимир Зеленський із керівництвом Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів "Великої сімки" через зупинку судової реформи.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "В Офісі Президента України у четвер, 16 вересня, відбудеться робоча зустріч за участю очільників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів "Великої сімки".

Деталі: У повідомленні ОП наводиться цитата президента: "Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч".

Також вказується, що оскільки Рада суддів України не делегувала трьох представників до Етичної ради, то це "викликає занепокоєння щодо прогресу судової реформи через зупинку найважливішої її частини – очищення судової системи".

Що цьому передувало:

  • Рада суддів у понеділок не змогла обрати від себе трьох членів Етичної ради, які мають контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя.
  • Жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів під час таємного голосування. За кандидатів проголосувало лише 4 члени Ради суддів з 26.
  • Усього в Етичній раді має бути шість членів: трьох обирає Рада суддів України, ще трьох — міжнародні організації.
  • Таким чином рада суддів заблокувала основну частину судової реформи - очищення ВРП.

Українська правда
Теми: Зеленськийсуд
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