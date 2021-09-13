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Зеленский зовет к себе послов G7 и председателя Совета судей, который устроил демарш

Понедельник, 13 сентября 2021, 15:46

В Офисе президента 16 сентября должна пройти рабочая встреча президента Владимир Зеленский с руководством Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки" из-за остановки судебной реформы.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "В Офисе Президента Украины в четверг, 16 сентября, состоится рабочая встреча с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки".

Детали: В сообщении ОП приводится цитата президента: "Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор".

Также указывается, что поскольку Совет судей Украины не делегировал трех представителей в Этический совет, то это "вызывает обеспокоенность прогресса судебной реформы из-за остановки важнейшей ее части - очищение судебной системы".

Что этому предшествовало:

  • Совет судей в понедельник не смог выбрать от себя трех членов Этического совета, которые должны контролировать доброчесность членов Высшего совета правосудия.
  • Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовало только 4 члена Совета судей из 26.
  • Всего в Этическом совете должно быть шесть членов: трех выбирает Совет судей Украины, еще трех - международные организации.
  • Таким образом совет судей заблокировала основную часть судебной реформы - очищение ВРП.

Украинская правда
Темы: Зеленскийсуд
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