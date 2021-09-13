Зеленский зовет к себе послов G7 и председателя Совета судей, который устроил демарш
В Офисе президента 16 сентября должна пройти рабочая встреча президента Владимир Зеленский с руководством Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки" из-за остановки судебной реформы.
Источник: сообщение Офиса президента
Дословно: "В Офисе Президента Украины в четверг, 16 сентября, состоится рабочая встреча с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки".
Детали: В сообщении ОП приводится цитата президента: "Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор".
Также указывается, что поскольку Совет судей Украины не делегировал трех представителей в Этический совет, то это "вызывает обеспокоенность прогресса судебной реформы из-за остановки важнейшей ее части - очищение судебной системы".
Что этому предшествовало:
- Совет судей в понедельник не смог выбрать от себя трех членов Этического совета, которые должны контролировать доброчесность членов Высшего совета правосудия.
- Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовало только 4 члена Совета судей из 26.
- Всего в Этическом совете должно быть шесть членов: трех выбирает Совет судей Украины, еще трех - международные организации.
- Таким образом совет судей заблокировала основную часть судебной реформы - очищение ВРП.