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Україна і НАТО почали спільні навчання

Понеділок, 13 вересня 2021, 16:47

Фахівці апарату Ради національної безпеки і оборони беруть участь у спільних з НАТО навчаннях "Непорушна стійкість".

Джерело: пресслужба РНБО

Пряма мова: "Фахівці апарату РНБО беруть участь у спільних з НАТО командно-штабних навчаннях "Непорушна стійкість" з протидії гібридним загрозам критичній інфраструктурі у Чорноморському регіоні (м. Одеса), які триватимуть цього тижня".

Деталі: Навчання є складовою схваленого у квітні 2019 року у Вашингтоні рішення міністрів закордонних справ держав-членів НАТО щодо підтримки України у протистоянні гібридним викликам у Чорноморському регіоні.

Мета навчань – розбудова стійкості системи державних органів України у сфері протидії гібридним загрозам та кризового реагування за рахунок посилення міжвідомчої і цивільно-військової співпраці, планування та забезпечення готовності.

Українська правда
Теми: НАТОУкраїна
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