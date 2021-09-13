Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна і НАТО почали спільні навчання

Понеділок, 13 вересня 2021, 16:47
Україна і НАТО почали спільні навчання

Фахівці апарату Ради національної безпеки і оборони беруть участь у спільних з НАТО навчаннях "Непорушна стійкість".

Джерело: пресслужба РНБО

Пряма мова: "Фахівці апарату РНБО беруть участь у спільних з НАТО командно-штабних навчаннях "Непорушна стійкість" з протидії гібридним загрозам критичній інфраструктурі у Чорноморському регіоні (м. Одеса), які триватимуть цього тижня".

Деталі: Навчання є складовою схваленого у квітні 2019 року у Вашингтоні рішення міністрів закордонних справ держав-членів НАТО щодо підтримки України у протистоянні гібридним викликам у Чорноморському регіоні.

Мета навчань – розбудова стійкості системи державних органів України у сфері протидії гібридним загрозам та кризового реагування за рахунок посилення міжвідомчої і цивільно-військової співпраці, планування та забезпечення готовності.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
НАТО
У США наполягають, що Україна повинна виконати реформи для відповідності стандартам НАТО
Саміт НАТО відійде від формулювань "Бухареста" в питанні членства України – посол США
Відсутність рішення щодо вступу Швеції та України в НАТО є загрозою його єдності – Зеленський
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: