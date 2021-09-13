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Украина и НАТО начали совместные учения

Понедельник, 13 сентября 2021, 16:47
Украина и НАТО начали совместные учения

Специалисты аппарата Совета национальной безопасности и обороны участвуют в совместных с НАТО учениях "Нерушимая устойчивость".

Источник: пресс-служба СНБО

Прямая речь: "Специалисты аппарата СНБО участвуют в совместных с НАТО командно-штабных учениях "Нерушимая устойчивость" по противодействию гибридным угрозам критической инфраструктуре в Черноморском регионе (г.Одесса), которые продлятся на этой неделе".

Детали: Обучение является составной одобренного в апреле 2019 года в Вашингтоне решение министров иностранных дел государств-членов НАТО по поддержке Украины в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе.

Цель учений - развитие устойчивости системы государственных органов Украины в сфере противодействия гибридным угрозам и кризисного реагирования за счет усиления межведомственного и гражданско-военного сотрудничества, планирование и обеспечение готовности.

Украинская правда
Темы: НАТОУкраина
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