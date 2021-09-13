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Виїзна вакцинація літніх людей у селах:  на Полтавщині запустять пілотний проєкт

Понеділок, 13 вересня 2021, 17:23

МОЗ спільно з ВООЗ та з ГО "Батьки за вакцинацію" розпочали пілотний проєкт зі збільшення масштабів вакцинації від COVID-19 серед літніх людей у Полтавській області. Передбачається організація виїзних сесій у села.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: Цей пілотний проєкт з організації виїзних сесій для людей похилого віку в сільській місцевості має перевірити алгоритм організації виїзних сесій для людей похилого віку.

У ньому беруть участь два села – Гаркушинці та Петрівці – із загальною кількістю населення 2180 людей, з них половина віком від 60 років. 

Після отримання результатів цього проєкту розглянуть рішення про масштабування його на інші регіони країни. 

Нагадаємо: Показник рівня захворюваності на COVID-19 перевищено у Києві та 11 областях, а динаміка рівня госпіталізацій досі перевищує "поріг" у 4 областях. 

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗПолтавська область
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