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Выездная вакцинация пожилых людей в селах: на Полтавщине запустят пилотный проект

Понедельник, 13 сентября 2021, 17:23

Минздрав совместно с ВОЗ и с ОО "Родители за вакцинацию" начали пилотный проект по увеличению масштабов вакцинации от COVID-19 среди пожилых людей в Полтавской области. Предполагается организация выездных сессий в села.

Источник: пресс-служба МОЗ      

Детали: Этот пилотный проект по организации выездных сессий для пожилых людей в сельской местности должен проверить алгоритм организации выездных сессий для пожилых людей.

В нем принимают участие два села - Гаркушинцы и Петровцы - с общим количеством населения 2180 человек, из них половина в возрасте от 60 лет.

После получения результатов этого проекта рассмотрят решение о масштабировании его на другие регионы страны.

Напомним: Показатель уровня заболеваемости COVID-19 превышен в Киеве и 11 областях, а динамика уровня госпитализаций до сих пор превышает "порог" в 4 областях.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздравПолтавская область
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