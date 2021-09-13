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Отруєння 92 дітей в школі Хмельницького спричинив золотистий стафілокок

Понеділок, 13 вересня 2021, 18:08
фото ілюстративне

Фахівці виявили збудник інфекції, внаслідок якого отруїлися 92 дитини молодших класів НВО № 1 в Хмельницькому, ним виявився золотистий стафілокок.

Джерело: Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ

Дослівно: "Станом на 13 вересня спалах розшифровано – встановлено джерело збудника інфекції (у 4 працівників персоналу харчоблоку із зіву/носа та калу виділено золотистий стафілокок).

Під час приготування їжі відбулося обсіменіння сировини та продуктів: із 12 зразків харчових продуктів у 3 стравах – золотистий стафілокок (паелья, шніцель та інші); із 60 змивів у 27 зразках – золотистий стафілокок".

Деталі: Зазначається, що всього захворіли 92 дитини молодших класів і ще одна мати однієї з них (заразилася від дитини вдома).

Станом на зараз 14 дітей та доросла лікуються в інфекційній лікарні, 78 – амбулаторно.

Що передувало: 9 вересня Центр громадського здоров'я повідомив, що в одному з навчальних закладів Хмельницького отруїлись 84 учні 1-4 класів після харчування в їдальні школи. 

Згодом кількість отруєнь зросла до 92 дітей.

Українська правда
Теми: МОЗдітиХмельницький
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