Отравление 92 детей в школе Хмельницкого вызвал золотистый стафилококк

Специалисты обнаружили возбудитель инфекции, в результате которого отравились 92 детей младших классов НПО № 1 в Хмельницком, им оказался золотистый стафилококк.

Источник: Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава

Дословно: "По состоянию на 13 сентября вспышка расшифрована - установлен источник возбудителя инфекции (в 4 работников персонала пищеблока из зева / носа и кала выделено золотистый стафилококк).

Во время приготовления пищи произошло обсеменение сырья и продуктов: из 12 образцов пищевых продуктов в 3 блюдах - золотистый стафилококк (паэлья, шницель и другие); с 60 смывов в 27 образцах - золотистый стафилококк".

Детали: Отмечается, что всего заболели 92 ребенка младших классов и еще одна мать одного из них (заразилась от своего ребенка дома).

По состоянию на сейчас 14 детей и взрослый лечатся в инфекционной больнице, 78 - амбулаторно.

Что предшествовало: 9 сентября Центр общественного здоровья сообщил, что в одном из учебных заведений Хмельницкого отравились 84 ученика 1-4 классов после питания в столовой школы.

Со временем количество отравлений возросло до 92.