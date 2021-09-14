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Закарпаття переходить у "жовту" зону: як працюватимуть навчальні заклади

Вівторок, 14 вересня 2021, 00:28
Закарпаття переходить у жовту зону: як працюватимуть навчальні заклади
Фото з відкритих джерел

З наступного тижня Закарпаття переходить у "жовту" карантинну зону, у зв’язку з цим змінять роботу освітні заклади.

Джерело: голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, facebook

Пряма мова: "Зможуть працювати лише ті заклади освіти, де вакциновано 80 або більше відсотків персоналу однією або двома дозами вакцини".

"Закликаю всіх освітян, хто ще не зробив щеплення, прийняти правильне рішення, і вакцинуватися, щоб не позбавляти дітей права на освіту, а батьків – права на роботу".

Деталі: Полосков пояснив, яким чином перехід в іншу карантинну зону вплине на навчання в освітніх закладах.

Зокрема, заклади освіти, де вакциновано менше 80% персоналу, закриють на карантин.

На Закарпатті 21 територіальна громада досі не забезпечила достатнього рівня вакцинації серед освітян.

Лише у 5 територіальних громадах є школи з більше ніж 80% вакцинованого персоналу.

Нагадаємо: Кабінет Міністрів запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та запропонував бізнесу самостійно визначатись, якого формату із запропонованих урядом карантинних правил вони будуть дотримуватись: працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів чи з обмеженнями, але надавати послуги всім без виключення. 

Українська правда

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Теми: Закарпаттякарантинкоронавірус
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