Закарпатье переходит в "желтую" зону: как будут работать учебные заведения

Со следующей недели Закарпатье переходит в "желтую" карантинную зону, в связи с этим изменят работу образовательные учреждения.

Источник: председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, facebook

Прямая речь: "Смогут работать только те учебные заведения, где вакцинировано 80 или более процентов персонала одной или двумя дозами вакцины".

"Призываю всех педагогов, кто еще не сделал прививку, принять правильное решение, и вакцинироваться, чтобы не лишать детей права на образование, а родителей – права на работу".

Детали: Полосков объяснил, каким образом переход в "желтую" карантинную зону повлияет на обучение в образовательных учреждениях.

В частности, учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, закроют на карантин.

На Закарпатье 21 территориальная община до сих пор не обеспечила достаточного уровня вакцинации среди педагогов.

Лишь в 5 территориальных общинах есть школы с более чем 80% вакцинированного персонала.

Напомним: Кабинет Министров ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и предложил бизнесу самостоятельно определяться, какого формата из предложенных правительством карантинных правил они будут придерживаться: работать без ограничений только для вакцинированных клиентов или с ограничениями, но оказывать услуги всем без исключения.