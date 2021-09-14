Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Закарпатье переходит в "желтую" зону: как будут работать учебные заведения

Вторник, 14 сентября 2021, 00:28
Фото из открытых источников

Со следующей недели Закарпатье переходит в "желтую" карантинную зону, в связи с этим изменят работу образовательные учреждения.

Источник: председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, facebook

Прямая речь: "Смогут работать только те учебные заведения, где вакцинировано 80 или более процентов персонала одной или двумя дозами вакцины".

"Призываю всех педагогов, кто еще не сделал прививку, принять правильное решение, и вакцинироваться, чтобы не лишать детей права на образование, а родителей – права  на работу".

Детали: Полосков объяснил, каким образом переход в "желтую" карантинную зону повлияет на обучение в образовательных учреждениях.

В частности, учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, закроют на карантин.

На Закарпатье 21 территориальная община до сих пор не обеспечила достаточного уровня вакцинации среди педагогов.

Лишь в 5 территориальных общинах есть школы с более чем 80% вакцинированного персонала.

Напомним: Кабинет Министров ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и предложил бизнесу самостоятельно определяться, какого формата из предложенных правительством карантинных правил они будут придерживаться: работать без ограничений только для вакцинированных клиентов или с ограничениями, но оказывать услуги всем без исключения.

Украинская правда
Темы: Закарпатьекарантинкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Оккупанты планируют построить новый город на западе Крыма

Суд Праги арестовал россиянина, которого задержали по запросу Украины

фотоНа "Укрзализныце" разоблачили новую схему: могла привести к авариям поездов

За соблюдением карантина в ТЦ будут следить камеры – Минздрав

В Израиле от COVID-19 умер главный антивакцинатор

Шмыгаль обещает необычную перепись населения

Все новости...
Закарпатье
Закарпатье зальют дожди
На Закарпатье произошел взрыв на АЗС: есть пострадавшие
На Закарпатье в лесу заблудились четверо детей, утром их нашли
Последние новости
18:43
У ЕС нет другого выхода, кроме как говорить с талибами - Боррель
18:38
РФ заблокировала обсуждение "формулы Штайнмайера" в ТКГ и продвигала "план" с ОРДЛО
18:37
Винный завод в Одессе приватизируют за 235 млн – в четыре раза дороже стартовой цены
18:17
В США хотят попробовать воскресить мамонтов. Собрали уже $15 миллионов
18:11
В Чехии госпитализировали действующего и бывшего президентов
18:09
Минфин привлек 1,2 миллиарда внутреннего госзайма, повысил ставки
17:40
Гривня стабильна на закрытии межбанка
17:40
Стало известно, кто погиб на Донбассе 13 сентября
17:20
Оккупанты планируют построить новый город на западе Крыма
17:12
Выборы в Думу: боевики завлекают жителей ОРДО бесплатными электричками
Все новости...