Кабмін запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та оновив карантинні правила 

Кабінет Міністрів запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та запропонував бізнесу самостійно визначатись, якого формату із запропонованих урядом карантинних правил вони будуть дотримуватись: працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів чи з обмеженнями, але надавати послуги всім без виключення.

Джерело: МОЗ

Деталі: Йдеться про зміни до постанови №1236. Вона набирає чинності через 7 днів з моменту публікації.

Ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції – жовтий або зелений сертифікат. Він також міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год.) або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат зможуть мати ті, хто отримав одну дозу вакцини від коронавірусу, "зелений" – хто пройшов повний курс щеплення.

Тепер, коли в країні запровадять "жовту" зону карантину, навчальні заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їх співробітників "жовтих" або "зелених" сертифікатів. Раніше дозволялось працювати лише тим закладам, де як мінімум 80% працівників завершили курс вакцинації. Тепер достатньо і одного щеплення.

Проте у "червоній" зоні заклади освіти зможуть працювати, якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат, тобто всі будуть повністю щеплені.

Окрім того, обмеження жовтого рівня епіднебезпеки, не будуть застосовуватися, якщо всі учасники та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть жовтий чи зелений COVID-сертифікат.

Коли регіон перебуватиме у "червоній" зоні, то обмеження відповідного рівня можуть не застосуватись до громадських закладів за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників "зеленого" COVID-сертифікату.

У МОЗ кажуть, що кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Фактично, це означає, що під час перебування регіону, наприклад у "жовтій" зоні, громадський заклад, який хоче приймати всіх клієнтів без виключення має дотримуватись карантинних правил, які раніше затвердили в уряді. Йдеться, зокрема, про заповненість кінозалів та залів інших закладів культури не більше ніж на 50% місць або ж про заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів.

Щодо "червоної" зони, то такі заклади взагалі не матимуть права працювати, якщо не вирішать надавати послуги лише для повністю вакцинованих осіб.

Також, якщо особа має жовтий або зелений сертифікат про вакцинацію або одужання від COVID-19 при перетині кордону, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, що які прибувають з тимчасово окупованих територій.

У МОЗ наголосили, що COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.

За словами міністра Віктора Ляшка, "запропоновані зміни – це можливість стримувати епідемічну ситуацію та зберігати економічну активність країни". Він вкотре нагадав, що у країні достатньо вакцини від коронавірусу та є можливість отримати щеплення.

Що передувало: Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на засіданні Кабінету міністрів 8 вересня повідомив, що МОЗ пропонує не посилювати карантин для вакцинованих колективів закладів, компаній чи установ, якщо регіон їх функціонування потраплятиме в жовту чи червону зону епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.

Передісторія:

6 вересня заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що найближчим часом Україна вийде із "зеленого" рівня епіднебезпеки, оскільки ситуація з коронавірусом у країні погіршується.

Віктор Ляшко повідомив, що Міністерство охорони здоров'я подало в Кабінет міністрів клопотання з проханням перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної небезпеки і з 13 вересня посилити карантинні обмеження.

Точна дата посилення карантину залежить від епідемічних показників по регіонах та рішення Комісії ТЕБ та НС щодо заходів адаптивного карантину.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин