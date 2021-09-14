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Під час боїв із рухом опору таліби вбили щонайменше 20 мирних жителів – ВВС

Вівторок, 14 вересня 2021, 01:11
axios, ілюстративне фото

У долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та рухом опору, вбито щонайменше 20 мирних жителів.

Джерело: ВВС

Деталі: Незважаючи поганий зв’язок, журналісти видання мають докази вбивств з боку талібів.

ВВС посилається на відео, де на кадрах із Панджшері видно чоловіка у військовому одязі в оточенні бійців Талібану. Потім чути постріли, і чоловік падає на землю.

Невідомо, чи вбитий чоловік був військовим – військова форма поширена в регіоні. А чоловік на відео переконував, що він цивільний.

Видання стверджує, що встановило, що в Панджшері було щонайменше 20 таких смертей.

За інформацією видання, однією із жертв був власник магазину і батько двох дітей, який стверджував, що він "просто бідний власник магазину і не має нічого спільного з війною".

Проте його затримали і звинуватили у продажі сім-карт бійцям опору. Через кілька днів його тіло викинули біля будинку. Свідки, які бачили його тіло, сказали, що на ньому були ознаки тортур.

Нагадаємо: 7 вересня "Талібан" оголосив про створення уряду. До нього увійшли представники верхівки руху і жодної жінки, а міністром внутрішніх справ став Джалалуддін Хаккані, якого розшукує американське ФБР. Спершу таліби заявляли про намір сформувати інклюзивний уряд.

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Теми: Афганістан
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