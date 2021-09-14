Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во время боев с движением сопротивления талибы убили по меньшей мере 20 мирных жителей – ВВС

Вторник, 14 сентября 2021, 01:11
Во время боев с движением сопротивления талибы убили по меньшей мере 20 мирных жителей – ВВС
axios, иллюстративное фото

В долине Панджшер в Афганистане, где происходили бои между талибами и движением сопротивления, убиты по меньшей мере 20 мирных жителей.

Источник: ВВС

Детали: Несмотря на плохаю связь, журналисты издания имеют доказательства убийств со стороны талибов.

ВВС ссылается на видео, где на кадрах из Панджшири видно мужчину в военной форме в окружении бойцов Талибана. Затем слышны выстрелы, и человек падает на землю.

Неизвестно, был ли убитый мужчина военным – военная форма распространена в регионе. А человек на видео убеждал, что он гражданский.

Издание утверждает, что установило, что в Панджшере было не менее 20 таких смертей.

По информации издания, одной из жертв был владелец магазина и отец двоих детей, который утверждал, что он "просто бедный владелец магазина и не имеет ничего общего с войной".

Однако его задержали и обвинили в продаже сим-карт бойцам сопротивления. Через несколько дней его тело выбросили возле дома. Свидетели, которые видели его тело, сказали, что на нем были признаки пыток.

Напомним: 7 сентября "Талибан" объявил о создании правительства. В него вошли представители верхушки движения и ни одной женщины, а министром внутренних дел стал Джалалуддин Хаккани, которого разыскивает американское ФБР. Сначала талибы заявляли о намерении сформировать инклюзивное правительство.

Читайте такжеШариат с послаблениями: что ждет Афганистан под властью талибов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
Все новости...
Реклама: