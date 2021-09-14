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Во время боев с движением сопротивления талибы убили по меньшей мере 20 мирных жителей – ВВС

Вторник, 14 сентября 2021, 01:11
axios, иллюстративное фото

В долине Панджшер в Афганистане, где происходили бои между талибами и движением сопротивления, убиты по меньшей мере 20 мирных жителей.

Источник: ВВС

Детали: Несмотря на плохаю связь, журналисты издания имеют доказательства убийств со стороны талибов.

ВВС ссылается на видео, где на кадрах из Панджшири видно мужчину в военной форме в окружении бойцов Талибана. Затем слышны выстрелы, и человек падает на землю.

Неизвестно, был ли убитый мужчина военным – военная форма распространена в регионе. А человек на видео убеждал, что он гражданский.

Издание утверждает, что установило, что в Панджшере было не менее 20 таких смертей.

По информации издания, одной из жертв был владелец магазина и отец двоих детей, который утверждал, что он "просто бедный владелец магазина и не имеет ничего общего с войной".

Однако его задержали и обвинили в продаже сим-карт бойцам сопротивления. Через несколько дней его тело выбросили возле дома. Свидетели, которые видели его тело, сказали, что на нем были признаки пыток.

Напомним: 7 сентября "Талибан" объявил о создании правительства. В него вошли представители верхушки движения и ни одной женщины, а министром внутренних дел стал Джалалуддин Хаккани, которого разыскивает американское ФБР. Сначала талибы заявляли о намерении сформировать инклюзивное правительство.

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Темы: Афганистан
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