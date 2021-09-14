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У Харкові запустять виробництво китайської вакцини "CoronaVac"

Вівторок, 14 вересня 2021, 01:52
У Харкові запустять виробництво китайської вакцини CoronaVac
Фото: city.kharkov

У Харкові підприємство "Лекхім" наступного року планує запустити виробництво вакцин у наповнених шприцах – у тому числі і вакцини проти COVID-19 "CoronaVac".

Джерело: секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, цитує пресслужба Харківської міськради

Пряма мова: "Це дуже важливий проєкт. Ми не знаємо, якою буде ситуація за місяць або два з пандемією. І те, що харківське підприємство збирається випускати вакцину і вкласти у виробництво приблизно 25-30 млн євро, – це дуже добре".

Деталі: У 2021 році група "Лекхім" стала офіційним постачальником вакцини "CoronaVac" в Україні.

Нагадаємо: У постанову "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19" найближчим часом внесуть зміни, які надають пільги вакцинованим або тим, хто має негативний ПЛР-тест.

Українська правда
Теми: Харківвакцинація
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