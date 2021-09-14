В Харькове запустят производство китайской вакцины "CoronaVac"

В Харькове предприятие "Лекхим" в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах - в том числе и вакцины против COVID-19 "CoronaVac".

Источник: секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, цитирует пресс-служба Харьковского горсовета

Прямая речь: "Это очень важный проект. Мы не знаем, какой будет ситуация через месяц или два с пандемией. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 млн евро, - это очень хорошо".

Детали: В 2021 году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком вакцины "CoronaVac" в Украине.

Напомним: В постановление "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" в ближайшее время будут внесены изменения, которые предоставляют льготы вакцинированным или тем, у кого отрицательный ПЦР-тест.