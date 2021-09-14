Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден виконував угоду попередника – Блінкен про виведення військ США з Афганістану

Вівторок, 14 вересня 2021, 03:47

Президент США Джо Байден виконав домовленість попередньої адміністрації з талібами при виведенні військ з Афганістану.

Джерело: держсекретар Ентоні Блінкен під час виступу в Комітеті у міжнародних справах Палати представників США, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Коли президент Байден вступив на посаду в січні, йому дісталася угода, яку його попередник (президент Трамп – ред.) уклав із талібами щодо виведення всього американського контингенту до 1 травня нинішнього року".

"Коли президент Байден почав виконувати обов’язки на посаді, він постав перед вибором: припинити війну або вдатися до її ескалації. Якби він не виконав зобов’язань, взятих його попередником, атаки на наші сили та сили союзників були б поновлені".

"Якщо 20 років (перебування США в Афганістані – ред.) й сотні мільярдів доларів на підтримку, обладнання та навчання зрештою не вистачило, то яке значення мав би ще один рік або п’ять, або десять?"

Деталі: Блінкен звернув увагу, що угода вимагала від чинного на той час уряду Афганістану звільнити п’ять тисяч ув’язнених талібів, у тому числі командирів угруповань. Водночас угода скорочувала присутність американських сил у цій країні до 2,5 тисячі військовослужбовців.

Таліби, зі свого боку, погодилися припинити напади на сили США й країн-партнерів, а також утриматися від наступів на великі міста Афганістану, зауважив Блінкен. Натомість "Талібан" продовжив свій наступ, щоби взяти під контроль більшість території країни.

За його словами, це вимагало б відправлення в Афганістан значно більшої кількості американських сил для забезпечення безпеки. Водночас, як зазначив Блінкен, ніщо не вказувало на те, що перенесення виводу військ сприяло б зміцненню афганських сил безпеки або стійкості уряду Афганістану.

За його словами Блінкена, противники США – такі як Китай або Росія, а також такі ворожі режими як Іран або Північна Корея хотіли б, щоби Америка й надалі ув’язала б у війні в Афганістані.

Держсекретар США підкреслив, що перед прийняттям рішення про вивід військ були проведені консультації із союзниками й партнерами. Однак, за його словами, ні США, ні союзники не могли передбачити настільки швидкого краху афганського уряду й сил безпеки навіть за "найбільш песимістичними сценаріями".

"Однак ми спланували й реалізували широкий спектр дій у непередбачуваних обставинах. Завдяки цьому плануванню ми змогли згорнути наше посольство й перекинути персонал, що залишився, в аеропорт впродовж 48 годин", – зауважив Блінкен.

Крім того, за його словами, військові змогли забезпечити безпеку аеропорту й почати евакуацію впродовж 72 годин.

Що передувало: Сполучені Штати завершили виведення свого військового контингенту з Афганістану, останні літаки залишили країну 30 серпня. 

Білий дім не планує поки визнавати новий уряд Афганістану, який сформували таліби.

Теми: СШААфганістан
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Аваков через старе відео Арестовича радить ОП гнати його з посад

Окупанти планують побудувати нове місто на заході Криму

Суд Праги заарештував росіянина, якого затримали за запитом України

фото На "Укрзалізниці" викрили нову схему: могла призвести до аварій поїздів

За дотриманням карантину в ТЦ стежитимуть камери – МОЗ

У Ізраїлі від COVID-19 помер головний антивакцинатор

Усі новини...
США
Прем'єр Британії проведе переговори з Байденом – ЗМІ
Білий дім попереджає про загрози енергетичній безпеці Європи вже взимку
ФБР опублікувало перший розсекречений документ щодо 11 вересня
Останні новини
20:49
Компанія з Нідерландів може почати працювати в Білгород-Дністровському порту
20:42
Колишній глава ГУР Бурба прийшов до нардепів розповісти про "вагнерівців", але ті не зібрались
20:23
Гривня продовжує зміцнюватися до долара
20:03
Аваков через старе відео Арестовича радить ОП гнати його з посад
19:55
МОН відправило дисертацію Киви на поглиблене вивчення
19:35
У США погрожують призупинити призначення у Мінфіні до санкцій проти "Північного потоку-2"
19:32
У МОЗ розповіли, якими будуть "жовті" й "зелені" COVID-сертифікати
19:30
"Там люди б теж за шасі чіплялися": Байден образив Таджикистан, говорячи за події в Кабулі
19:08
Монастирський хоче більших зарплат поліцейським
18:43
ЄС не має іншого виходу, окрім як говорити з талібами - Боррель
Усі новини...