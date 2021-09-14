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Байден выполнял соглашение предшественника – Блинкен о выводе войск США из Афганистана

Вторник, 14 сентября 2021, 03:47
Байден выполнял соглашение предшественника – Блинкен о выводе войск США из Афганистана

Президент США Джо Байден выполнил договоренность предыдущей администрации с талибами при выводе войск из Афганистана.

Источник: госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления в Комитете по международным делам Палаты представителей США, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Когда президент Байден вступил в должность в январе, ему досталось соглашение, которое его предшественник (президент Трамп - ред.) заключил с талибами о выводе всего американского контингента до 1 мая нынешнего года".

"Когда президент Байден начал выполнять обязанности в должности, он оказался перед выбором: прекратить войну или прибегнуть к ее эскалации. Если бы он не выполнил обязательств, взятых его предшественником, атаки на наши силы и силы союзников были бы восстановлены".

"Если 20 лет (пребывания США в Афганистане - ред.) и сотни миллиардов долларов на поддержку, оборудования и обучение итоге не хватило, то какое значение имел бы еще один год или пять, или десять?"

Детали: Блинкен обратил внимание, что соглашение требовало от действующего в то время правительства Афганистана освободить пять тысяч заключенных талибов, в том числе командиров группировок. В то же время соглашение сокращало присутствие американских сил в этой стране до 2,5 тысячи военнослужащих.

Талибы, со своей стороны, согласились прекратить нападения на силы США и стран-партнеров, а также воздержаться от наступлений на крупные города Афганистана, заметил Блинкен. Зато "Талибан" продолжил свое наступление, чтобы взять под контроль часть территории страны.

По его словам, это потребовало бы отправки в Афганистан значительно большего количества американских сил для обеспечения безопасности. В то же время, как отметил Блинкен, ничто не указывало на то, что перенос вывода войск способствовал бы укреплению афганских сил безопасности или устойчивости правительства Афганистана.

По его словам Блинкена, противники США - такие как Китай или Россия, а также такие враждебные режимы как Иран или Северная Корея хотели бы, чтобы Америка и дальше увязала бы в войне в Афганистане.

Госсекретарь США подчеркнул, что перед принятием решения о выводе войск были проведены консультации с союзниками и партнерами. Однако, по его словам, ни США, ни союзники не могли предвидеть столь быстрого краха афганского правительства и сил безопасности даже за "самым пессимистичным сценариям".

"Однако мы спланировали и реализовали широкий спектр действий в непредвиденных обстоятельствах. Благодаря этому планированию мы смогли свернуть наше посольство и перекинуть персонал, оставшийся в аэропорт в течение 48 часов", - отметил Блинкен.

Кроме того, по его словам, военные смогли обеспечить безопасность аэропорта и начать эвакуацию в течение 72 часов.

Что предшествовало: Соединенные Штаты завершили вывод своего воинского контингента из Афганистана, последние самолеты покинули страну 30 августа.

Белый дом не планирует пока признавать новое правительство Афганистана, сформировали талибы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШААфганистан
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