Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

6 днів пожежі в Іспанії: евакуйовані починають повертатися додому

Вівторок, 14 вересня 2021, 05:45
Фото: СТ

Рятувальники 6 днів гасять пожежу поблизу популярного курорту Коста-дель-Соль в Іспанії.

Джерело: Reuters

Деталі: Пожежники побачили обнадійливі знаки, коли деякі з тисяч евакуйованих почали повертатися додому.

"Еволюція за останні кілька годин показує обнадійливі ознаки, але ми повинні залишатися обережними", – сказав журналістам начальник пожежної частини Хуан Санчес з регіонального управління лісових пожеж.

Близько тисячі пожежників за підтримки близько 50 літаків працювали над гасінням пожежі, яка вже спалила 7 780 гектарів лісу.

Пожежники заявили, що гасіння лісової пожежі стало одним із найскладніших за останній час в Іспанії.

Тим не менш, деяким 1054 людям, евакуйованим з курорту Естепона та міста Бенахавіс минулого тижня, було дозволено повернутися додому, тоді як кілька сотень людей з інших прилеглих районів досі тримаються подалі від пожежі.

"Ми довго говорили про наслідки депопуляції сільських територій, зміну клімату та інші явища. Сьогодні ми їх відчуваємо", – зазначив Санчес.

Нагадаємо: 7 вересня дві пожежі на площі понад 1000 гектарів гасили в регіоні Галісія, на північному заході Іспанії. У той же час, сусідні райони на півночі наводять лад на вулицях після повеней, спричинених потужними зливами.

Раніше повідомлялося, що внаслідок пожежі на півдні Іспанії в районі міст Малага та Естепоне загинув пожежник.

Теми: Іспаніяпожежа
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Колишній глава ГУР Бурба прийшов до нардепів розповісти про "вагнерівців", але ті не зібрались

Аваков через старе відео Арестовича радить ОП гнати його з посад

У МОЗ розповіли, якими будуть "жовті" й "зелені" COVID-сертифікати

Окупанти планують побудувати нове місто на заході Криму

Суд Праги заарештував росіянина, якого затримали за запитом України

фото На "Укрзалізниці" викрили нову схему: могла призвести до аварій поїздів

Усі новини...
Іспанія
Пожежа на півдні Іспанії: 2 500 евакуйованих осіб, майже 7 тисяч га знищеного лісу
В Іспанії поблизу популярного курорту четвертий день вирують лісові пожежі
У Каталонії понад 100 тисяч людей вийшли на марш за незалежність
Останні новини
23:14
Ляшко прогнозує, що запровадження жовтої зони розглянуть з наступного тижня
22:50
Apple показала лінійку iPhone 13: новий процесор та iOS 15
22:26
Нові карантинні правила почнуть діяти 20 вересня: Кабмін опублікував постанову
21:41
Apple представила нове покоління Apple Watch Series 7
21:31
Apple презентувала нові iPad 9 та iPad mini з технологією 5G
21:29
Новини економіки: проєкт держбюджету-2022 та місія МВФ
21:22
Арестович відреагував на закиди Авакова: Почав політичний сезон
21:00
Новини 14 вересня: Гео Лерос про скандальне відео, подвійне громадянство в Україні
20:49
Компанія з Нідерландів може почати працювати в Білгород-Дністровському порту
20:42
Колишній глава ГУР Бурба прийшов до нардепів розповісти про "вагнерівців", але ті не зібрались
Усі новини...