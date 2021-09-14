6 дней пожара в Испании: эвакуированые начинают возвращаться домой

Спасатели 6 дней тушат пожар вблизи популярного курорта Коста-дель-Соль в Испании.

Источник: Reuters

Детали: Пожарные увидели обнадеживающие знаки, когда некоторые из тысяч эвакуированных начали возвращаться домой.

"Эволюция за последних несколько часов показывает обнадеживающие признаки, но мы должны оставаться осторожными", - сказал журналистам начальник пожарной части Хуан Санчес из регионального управления лесных пожаров.

Около тысячи пожарных при поддержке около 50 самолетов работали над тушением пожара, который уже сжёг 7 780 гектаров леса.

Пожарные заявили, что тушение лесного пожара стало одним из самых сложных за последнее время в Испании.

Тем не менее, некоторым 1054 людям, эвакуированным из курорта Эстепона и города Бенахавис на прошлой неделе, было разрешено вернуться домой, тогда как несколько сотен людей из других близлежащих районов до сих пор держатся подальше от пожара.

"Мы долго говорили о последствиях депопуляции сельских территорий, изменение климата и другие явления. Сегодня мы их чувствуем", - отметил Санчес.

Напомним: 7 сентября два пожара на площади более 1000 гектаров тушили в регионе Галисия на северо-западе Испании. В то же время соседние районы на севере наводят порядок на улицах после наводнений, вызванных мощными ливнями.

Как сообщалось, в результате пожара на юге Испании в районе городов Малага и Эстепона погиб пожарный, огонь уничтожил около 3600 гектаров территории.