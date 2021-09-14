Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін пішов на самоізоляцію – в оточенні виявили хворих на COVID

Вівторок, 14 вересня 2021, 12:31
Путін пішов на самоізоляцію – в оточенні виявили хворих на COVID

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні виявили заражених коронавірусом, тому він йде на самоізоляцію.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Путін повідомив, що повинен дотримуватися режиму самоізоляції у зв'язку з виявленими випадками захворювання COVID в його оточенні.

Через це Путін в саміті Організації договору про колективну безпеку (учасники – Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан - ред.) та Шанхайській організації співробітництва у Душанбе братиме участь онлайн.

Після цього прессекретар президента РФ наголосив, що Путін здав тест – він негативний.

У Кремлі розповіли, що "безумовно, знають, хто захворів" в оточенні.

Пізніше прессекретар президента РФ додав, що "Путін був у контакті з кількома хворими".

Нагадаємо: У березні Путін нібито зробив щеплення від коронавірусу – але невідомо, якою вакциною.

"Українська правда" у Threads

Теми: Путінкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Путін
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: