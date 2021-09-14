Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін пішов на самоізоляцію – в оточенні виявили хворих на COVID

Вівторок, 14 вересня 2021, 12:31

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні виявили заражених коронавірусом, тому він йде на самоізоляцію.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Путін повідомив, що повинен дотримуватися режиму самоізоляції у зв'язку з виявленими випадками захворювання COVID в його оточенні.

Через це Путін в саміті Організації договору про колективну безпеку (учасники – Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан - ред.) та Шанхайській організації співробітництва у Душанбе братиме участь онлайн.

Після цього прессекретар президента РФ наголосив, що Путін здав тест – він негативний.

У Кремлі розповіли, що "безумовно, знають, хто захворів" в оточенні.

Пізніше прессекретар президента РФ додав, що "Путін був у контакті з кількома хворими".

Нагадаємо: У березні Путін нібито зробив щеплення від коронавірусу – але невідомо, якою вакциною.

Теми: Путінкоронавірус
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Майбутнім водіям дозволи готуватися онлайн, а права – отримувати кур'єром

В університеті Поплавського готуватимуть дипломованих тіктокерів

фото Білорусь заявила, що її прикордонний знак обстріляли з України

інфографікаУряд затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік: на що спрямують наші податки

Уряд пропонує розмитнювати авто через "Дію"

Ексзаступник генпрокурора наполягає, що Чорновола убили кастетом

Усі новини...
Путін
Кремль відповів Зеленському на бажання говорити про Крим: ставить під сумнів зустріч
Путін розпорядився дати більше грошей військовим і силовикам
Прессекретар Зеленського: Навіщо зустрічатися з Путіним, якщо не говорити про Крим?
Останні новини
16:37
"Розстріляний" знак Білорусі: українські прикордонники розповіли деталі інциденту
16:36
Уряд перепризначив Рябікіна головою Держмитниці
16:20
фотоОкупанти розкопали в Криму колекцію прикрас ІІІ століття
16:15
відеоУкраїна доставила останню партію гуманітарної допомоги Литві
16:10
Пенсіонери старше 70 років отримають доплати до пенсії з наступного року
16:01
В Європарламенті пропонують ЄС не визнавати вибори в Держдуму РФ
15:58
Кабмін передав в управління "Нафтогазу" арештовані акції "Донецькоблгазу"
15:57
Майбутнім водіям дозволи готуватися онлайн, а права – отримувати кур'єром
15:35
Кабмін схвалив Стратегію інформбезпеки, яку тепер має затвердити РНБО
15:30
В університеті Поплавського готуватимуть дипломованих тіктокерів
Усі новини...