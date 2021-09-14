Путін пішов на самоізоляцію – в оточенні виявили хворих на COVID

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні виявили заражених коронавірусом, тому він йде на самоізоляцію.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Путін повідомив, що повинен дотримуватися режиму самоізоляції у зв'язку з виявленими випадками захворювання COVID в його оточенні.

Через це Путін в саміті Організації договору про колективну безпеку (учасники – Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан - ред.) та Шанхайській організації співробітництва у Душанбе братиме участь онлайн.

Після цього прессекретар президента РФ наголосив, що Путін здав тест – він негативний.

У Кремлі розповіли, що "безумовно, знають, хто захворів" в оточенні.

Пізніше прессекретар президента РФ додав, що "Путін був у контакті з кількома хворими".

Нагадаємо: У березні Путін нібито зробив щеплення від коронавірусу – але невідомо, якою вакциною.