Путин пошел на самоизоляцию – в окружении обнаружили больных COVID
Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении обнаружили зараженных коронавирусом, поэтому он идет на самоизоляцию.
Источник: РИА Новости
Детали: Путин сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания COVID в его окружении.
Поэтому Путин в саммите Организации договора о коллективной безопасности (участники - Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан - ред.) и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе будет участвовать онлайн.
После этого пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин сдал тест - он отрицательный.
В Кремле рассказали, что "безусловно, знают, кто заболел" в окружении.
Позже прессекретарь президента РФ добавил, что "Путин был в контакте с несколькими заболевшими".
Напомним: В марте Путин якобы сделал прививку от коронавируса - но неизвестно, какой вакциной.