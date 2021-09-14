Путин пошел на самоизоляцию – в окружении обнаружили больных COVID

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении обнаружили зараженных коронавирусом, поэтому он идет на самоизоляцию.

Источник: РИА Новости

Детали: Путин сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания COVID в его окружении.

Поэтому Путин в саммите Организации договора о коллективной безопасности (участники - Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан - ред.) и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе будет участвовать онлайн.

После этого пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин сдал тест - он отрицательный.

В Кремле рассказали, что "безусловно, знают, кто заболел" в окружении.

Позже прессекретарь президента РФ добавил, что "Путин был в контакте с несколькими заболевшими".

Напомним: В марте Путин якобы сделал прививку от коронавируса - но неизвестно, какой вакциной.