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Путин пошел на самоизоляцию – в окружении обнаружили больных COVID

Вторник, 14 сентября 2021, 12:31

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении обнаружили зараженных коронавирусом, поэтому он идет на самоизоляцию.

Источник: РИА Новости

Детали: Путин сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания COVID в его окружении.

Поэтому Путин в саммите Организации договора о коллективной безопасности (участники - Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан - ред.) и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе будет участвовать онлайн.

После этого пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин сдал тест - он отрицательный.

В Кремле рассказали, что "безусловно, знают, кто заболел" в окружении.

Позже прессекретарь президента РФ добавил, что "Путин был в контакте с несколькими заболевшими".

Напомним: В марте Путин якобы сделал прививку от коронавируса - но неизвестно, какой вакциной.

Темы: Путинкоронавирус
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