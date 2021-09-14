Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Шмигаль: Подвійне громадянство має бути. Це посилить нас

Вівторок, 14 вересня 2021, 12:55
Денис Шмигаль. фото Урядового порталу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступає за введення подвійного громадянства, але не з агресором - Росією.

Джерело: Шмигаль на пресконференції 14 вересня

Пряма мова: "Скажу особисту думку. Подвійне громадянство - це ознака цивілізованих країн. У багатьох цивілізованих країнах - це звичайна норма. Звичайно, це має бути відкрита, прозора й транспарентна річ. Не припускається подвійне громадянство із країною-агресором…

Моя позиція - подвійне громадянство має бути. Це посилить нас".

Деталі: Прем’єр також нагадав, що величезна кількість українців живе за кордоном, і багато хто з них хотів би мати паспорт українця, маючи при цьому громадянство інших країн. За словами Шмигаля, на розгляді парламенту знаходяться наразі кілька законопроєктів, присвячених цьому питанню.

Що передувало: У своєму виступі у Стенфорді президент України Володимир Зеленський зазначив, що виступає за прийняття законодавства про подвійне громадянство в Україні, проте наголошує, що через зовнішню агресію Росії, підхід до цього питання не може бути універсальним.

Валентина Романенко, УП
Теми: громадянствоШмигаль
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Майбутнім водіям дозволи готуватися онлайн, а права – отримувати кур'єром

В університеті Поплавського готуватимуть дипломованих тіктокерів

фото Білорусь заявила, що її прикордонний знак обстріляли з України

інфографікаУряд затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік: на що спрямують наші податки

Уряд пропонує розмитнювати авто через "Дію"

Ексзаступник генпрокурора наполягає, що Чорновола убили кастетом

Усі новини...
громадянство
Зеленський хоче подвійного громадянства, але через агресію Росії є нюанси
Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл відмовляється від українського громадянства
У Росії нарахували, що за 6 місяців дали громадянство 184 тисячам українців
Останні новини
16:37
"Розстріляний" знак Білорусі: українські прикордонники розповіли деталі інциденту
16:36
Уряд перепризначив Рябікіна головою Держмитниці
16:20
фотоОкупанти розкопали в Криму колекцію прикрас ІІІ століття
16:15
відеоУкраїна доставила останню партію гуманітарної допомоги Литві
16:10
Пенсіонери старше 70 років отримають доплати до пенсії з наступного року
16:01
В Європарламенті пропонують ЄС не визнавати вибори в Держдуму РФ
15:58
Кабмін передав в управління "Нафтогазу" арештовані акції "Донецькоблгазу"
15:57
Майбутнім водіям дозволи готуватися онлайн, а права – отримувати кур'єром
15:35
Кабмін схвалив Стратегію інформбезпеки, яку тепер має затвердити РНБО
15:30
В університеті Поплавського готуватимуть дипломованих тіктокерів
Усі новини...