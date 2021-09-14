Шмигаль: Подвійне громадянство має бути. Це посилить нас

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступає за введення подвійного громадянства, але не з агресором - Росією.

Джерело: Шмигаль на пресконференції 14 вересня

Пряма мова: "Скажу особисту думку. Подвійне громадянство - це ознака цивілізованих країн. У багатьох цивілізованих країнах - це звичайна норма. Звичайно, це має бути відкрита, прозора й транспарентна річ. Не припускається подвійне громадянство із країною-агресором…

Моя позиція - подвійне громадянство має бути. Це посилить нас".

Деталі: Прем’єр також нагадав, що величезна кількість українців живе за кордоном, і багато хто з них хотів би мати паспорт українця, маючи при цьому громадянство інших країн. За словами Шмигаля, на розгляді парламенту знаходяться наразі кілька законопроєктів, присвячених цьому питанню.

Що передувало: У своєму виступі у Стенфорді президент України Володимир Зеленський зазначив, що виступає за прийняття законодавства про подвійне громадянство в Україні, проте наголошує, що через зовнішню агресію Росії, підхід до цього питання не може бути універсальним.