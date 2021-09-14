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Шмыгаль: Двойное гражданство должно быть. Это усилит нас

Вторник, 14 сентября 2021, 12:55
Денис Шмыгаль. фото Правительственного портала

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает за введение двойного гражданства, но не с агрессором - Россией.

Источник: Шмыгаль на пресс-конференции 14 сентября

Прямая речь: "Скажу личное мнение. Двойное гражданство - это признак цивилизованных стран. Во многих цивилизованных странах - это обычная норма. Конечно, это должна быть открытая, прозрачная и транспарентная вещь. Не допускается двойное гражданство со страной-агрессором...

Моя позиция - двойное гражданство должно быть. Это усилит нас".

Детали: Премьер также напомнил, что огромное количество украинцев живет за границей, и многие из них хотели бы иметь паспорт украинца, имея при этом гражданство других стран. По словам Шмыгаля, на рассмотрении парламента находятся сейчас несколько законопроектов, посвященных этому вопросу.

Что предшествовало: В своем выступлении в Стэнфорде президент Украины Владимир Зеленский отметил, что выступает за принятие законодательства о двойном гражданстве в Украине, однако отмечает, что из-за внешней агрессии России, подход к этому вопросу не может быть универсальным.

Валентина Романенко, УП
Темы: гражданствоШмыгаль
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