Шмыгаль: Двойное гражданство должно быть. Это усилит нас

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает за введение двойного гражданства, но не с агрессором - Россией.

Источник: Шмыгаль на пресс-конференции 14 сентября

Прямая речь: "Скажу личное мнение. Двойное гражданство - это признак цивилизованных стран. Во многих цивилизованных странах - это обычная норма. Конечно, это должна быть открытая, прозрачная и транспарентная вещь. Не допускается двойное гражданство со страной-агрессором...

Моя позиция - двойное гражданство должно быть. Это усилит нас".

Детали: Премьер также напомнил, что огромное количество украинцев живет за границей, и многие из них хотели бы иметь паспорт украинца, имея при этом гражданство других стран. По словам Шмыгаля, на рассмотрении парламента находятся сейчас несколько законопроектов, посвященных этому вопросу.

Что предшествовало: В своем выступлении в Стэнфорде президент Украины Владимир Зеленский отметил, что выступает за принятие законодательства о двойном гражданстве в Украине, однако отмечает, что из-за внешней агрессии России, подход к этому вопросу не может быть универсальным.