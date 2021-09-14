Шмигаль обіцяє незвичайний перепис населення

Кабінет міністрів у проєкті бюджету на 2022 рік закладає кошти на початок і підготовку всеукраїнського перепису населення.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції 14 вересня

Пряма мова: "Ми закладаємо кошти на початок і підготовку всеукраїнського перепису населення. Цей перепис буде незвичайним, ми хочемо проводити його з використанням надсучасних цифрових технологій, про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрових технологій (Михайло Федоров - ред.) домовлявся, зокрема, і під час поїздки до Сполучених Штатів.

Тому перепис населення, який ми розпочнемо в 2023 році, він буде готуватися протягом 2022 року, на це закладаються відповідні гроші, і він насправді привнесе нам дуже багато інновацій і, без перебільшення кажу, змінить нашу країну. В доброму сенсі цього слова".