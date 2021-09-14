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Шмыгаль обещает необычную перепись населения

Вторник, 14 сентября 2021, 14:44
Шмыгаль обещает необычную перепись населения
Денис Шмыгаль. фото с Правительственного портала

Кабинет министров в проект бюджета на 2022 года закладывает средства на начало и подготовку всеукраинской переписи населения.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции 14 сентября

Прямая речь: "Мы закладываем средства на начало и подготовку всеукраинской переписи населения. Эта перепись будет необычной, мы хотим проводить ее с использованием самых современных цифровых технологий, об этом вице-премьер, министр цифровых технологий (Михаил Федоров - ред.) договаривался, в частности, и во время поездки в Соединенные Штаты.

Поэтому перепись населения, мы начнем в 2023 году, она будет готовиться в течение 2022 года, на это закладываются соответствующие деньги, и она на самом деле привнесет нам очень много инноваций и, без преувеличения говорю, изменит нашу страну. В хорошем смысле этого слова".

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: перепись населенияКабинет министров
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