У Ізраїлі від COVID-19 помер головний антивакцинатор
Вівторок, 14 вересня 2021, 14:49
В Ізраїлі від COVID-19 помер відомий активіст, який виступав проти вакцинації від коронавірусу, Хай Шаулян.
Джерело: The Jerusalem Post
Деталі: Шаулян помер в понеділок у медичному центрі Wolfson в Холоне через коронавірус.
Він закликав своїх підписників у соціальних мережах не робити щеплення від вірусу під заголовком: "Епідемії немає - вакцина непотрібна і небезпечна".
Раніше Шаулян виклав в соціальні мережі відео з моменту його госпіталізації.
Він сказав: "Я підключений до кисневого апарату, без якого я задихаюся. Якщо я зніму його і пройду три метри - я втрачу свідомість. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задуху".
Нагадаємо:
- За вихідні в Ізраїлі коронавірус виявили у 1 439 ізраїльтян, які повернулися з України.
Українська правда