У Ізраїлі від COVID-19 помер головний антивакцинатор

В Ізраїлі від COVID-19 помер відомий активіст, який виступав проти вакцинації від коронавірусу, Хай Шаулян.

Джерело: The Jerusalem Post

Деталі: Шаулян помер в понеділок у медичному центрі Wolfson в Холоне через коронавірус.

Він закликав своїх підписників у соціальних мережах не робити щеплення від вірусу під заголовком: "Епідемії немає - вакцина непотрібна і небезпечна".

Раніше Шаулян виклав в соціальні мережі відео з моменту його госпіталізації.

Він сказав: "Я підключений до кисневого апарату, без якого я задихаюся. Якщо я зніму його і пройду три метри - я втрачу свідомість. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задуху".

Нагадаємо: