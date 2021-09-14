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У Ізраїлі від COVID-19 помер головний антивакцинатор

Вівторок, 14 вересня 2021, 14:49
У Ізраїлі від COVID-19 помер головний антивакцинатор
фото: FB Hai Shoulian

В Ізраїлі від COVID-19 помер відомий активіст, який виступав проти вакцинації від коронавірусу, Хай Шаулян.

Джерело: The Jerusalem Post

Деталі: Шаулян помер в понеділок у медичному центрі Wolfson в Холоне через коронавірус.

Він закликав своїх підписників у соціальних мережах не робити щеплення від вірусу під заголовком: "Епідемії немає - вакцина непотрібна і небезпечна".

Раніше Шаулян виклав в соціальні мережі відео з моменту його госпіталізації.

Він сказав: "Я підключений до кисневого апарату, без якого я задихаюся. Якщо я зніму його і пройду три метри - я втрачу свідомість. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задуху".

Нагадаємо: 

  • За вихідні в Ізраїлі коронавірус виявили у 1 439 ізраїльтян, які повернулися з України.

Українська правда

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Теми: вакцинаціяCovid-2019Ізраїль
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