Майже у 1,5 тисяч ізраїльтян після повернення з України виявили COVID

За вихідні в Ізраїлі коронавірус виявили у 1 439 ізраїльтян, які повернулися з України.

Джерело: Haaretz із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я і поліції Ізраїлю

Деталі: За вихідні 1713 мандрівників, що повернулися з інших країн до Ізраїлю, отримали позитивний результат на COVID.

З них переважна більшість – 1439 осіб – повернулися з України, де тисячі ізраїльтян брали участь у паломництві до могили рабина Нахмана в Умані на Рош га-Шана.

Крім того, 47 осіб прибули з Молдови, 23 – з Австрії і 18 – із США.

У п'ятницю поліція заявила, що більше 200 ізраїльтян, які повернулися з паломництва в Україні, використовували підроблені тести на коронавірус.

Вони підозрюються в шахрайстві, підробці документів і поширенні інфекційного захворювання, що за певних обставин вважається кримінальним злочином в Ізраїлі.

Всього в суботу COVID в Ізраїлі виявили у 10 084 людей.

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