Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Израиле от COVID-19 умер главный антивакцинатор

Вторник, 14 сентября 2021, 14:49
фото: FB Hai Shoulian

В Израиле от COVID-19 умер известный активист, который выступал против вакцинации от коронавируса, Хай Шаулян.

Источник: The Jerusalem Post

Детали: Шаулян скончался в понедельник в медицинском центре Wolfson в Холоне из-за коронавируса.

Он призывал своих подписчиков в социальных сетях не делать прививку от вируса под заголовком: "Эпидемии нет - вакцина ненужна и опасна".

Ранее Шаулян выложил в социальные сети видео с момента его госпитализации. Он сказал: "Я подключен к кислородному аппарату, без которого я задыхаюсь. Если я сниму его и пройду три метра - я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильное удушье".

Напомним:

  • За выходные в Израиле коронавирус обнаружили в 1439 израильтян, вернувшихся из Украины.

Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019Израиль
powered by lun.ua
Главное сегодня

Франция раскритиковала планы по введению российских наемников в Мали

Ляшко прогнозирует, что введение желтой зоны рассмотрят на следующей неделе

Новые карантинные правила начнут действовать 20 сентября: Кабмин опубликовал постановление

Бывший глава ГУР Бурба пришел к нардепам рассказать о "вагнеровцах", но те не собрались

Аваков из-за старого видео Арестовича посоветовал ОП гнать его с должностей

В Минздраве рассказали, какими будут "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты

Все новости...
вакцинация
Шмыгаль: Мы вакцинировали почти чверть взрослого населения
Британия начинает вакцинацию от коронавируса подростков 12-15 лет
135 тысяч прививок против коронавируса сделали в Украине 13 сентября
Последние новости
05:40
Химикаты, взорвавшиеся в Бейруте, принадлежали компании бизнесмена из Днепра — расследование
04:00
Боевики "Аль-Каиды" начали возвращаться в Афганистан — ЦРУ
03:39
В сенате Бразилии отвергли указ президента, ограничивающий соцсети в удалении контента
02:37
В Турции зафиксировали самый высокий с мая уровень COVID-заболеваемости
01:43
Франция раскритиковала планы по введению российских наемников в Мали
00:40
Убийство президента Гаити: Прокурор требует предъявить обвинения премьеру
23:54
После отравления детей в школе Хмельницкого туда поехал десант из Киева
23:14
Ляшко прогнозирует, что введение желтой зоны рассмотрят на следующей неделе
22:50
Фото, ВидеоApple показала линейку iPhone 13: новый процессор и iOS 15
22:26
Новые карантинные правила начнут действовать 20 сентября: Кабмин опубликовал постановление
Все новости...