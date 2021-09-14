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В Израиле от COVID-19 умер главный антивакцинатор

Вторник, 14 сентября 2021, 14:49
В Израиле от COVID-19 умер главный антивакцинатор
фото: FB Hai Shoulian

В Израиле от COVID-19 умер известный активист, который выступал против вакцинации от коронавируса, Хай Шаулян.

Источник: The Jerusalem Post

Детали: Шаулян скончался в понедельник в медицинском центре Wolfson в Холоне из-за коронавируса.

Он призывал своих подписчиков в социальных сетях не делать прививку от вируса под заголовком: "Эпидемии нет - вакцина ненужна и опасна".

Ранее Шаулян выложил в социальные сети видео с момента его госпитализации. Он сказал: "Я подключен к кислородному аппарату, без которого я задыхаюсь. Если я сниму его и пройду три метра - я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильное удушье".

Напомним:

  • За выходные в Израиле коронавирус обнаружили в 1439 израильтян, вернувшихся из Украины.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияCovid-2019Израиль
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