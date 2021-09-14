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Протягом вівторка на Донбасі уже поранили українського бійця

Вівторок, 14 вересня 2021, 15:06

В зоні проведення ООС від початку доби 14 вересня внаслідок ворожого вогню отримав поранення український військовий.

Джерело: повідомлення Міноборони

Дослівно: "Станом на 12-ту годину поточної доби зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. В районі населеного пункту Піски російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет.

Внаслідок ворожого вогню одного українського захисника було поранено. Його транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна — задовільний".

Передісторія: Керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню Олександр Апполонов заявив, що кількість обстрілів з боку збройних формувань РФ на Донбасі зростає в геометричній прогресії.

Українська правда
Теми: Донбас
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