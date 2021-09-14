Кількість обстрілів на Донбасі зростає в геометричній прогресії – СЦКК

Кількість обстрілів з боку збройних формувань РФ на Донбасі зростає в геометричній прогресії.

Джерело: керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню Олександр Апполонов в коментарі телеканалу "Дім", Головне управління розвідки Міноборони у Facebook

Пряма мова Аполлонова: "Я впевнено можу сказати, що упродовж останніх 5 років такого зухвалого застосування засобів вогневого ураження з боку збройних формувань Росії я не пам'ятаю. Навіть якщо ми подивимося минулий рік, липень 2020 року – після укладання угод про режим припинення вогню, до Нового року було більш-менш. НЗФ дотримувалися режиму припинення вогню. Але на початку цього року, травень, червень – обстріли зростають у геометричній прогресії".

Деталі: Як приклад він навів обстріли 11 і 12 вересня, коли 4 українських військових загинули і ще 15 були поранені.

За ці дві доби збройні формування Росії здійснили 47 обстрілів із застосуванням мінометів калібру 82 і 120 мм, артилерії калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів, стрілецької зброї та інших засобів ближнього бою.

Аполлонов зростання кількості обстрілів пов'язує з декількома факторами:

з початком активної фази стратегічних навчань "Захід-2021",

початком проведення виборів до Держдуми Росії з залученням жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ,

спробами показати людству міць своїх незаконних збройних формувань шляхом проведення деяких акцій гібридної війни.

Керівник УС СЦКК додав, що українська сторона дотримується домовленості про режим тиші.

Як повідомляє Головне управління розвідки, командування Збройних сил Росії продовжує нарощувати кількість своїх військових на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Зокрема у з’єднаннях і частинах 1 та 2 армійського корпусу заплановані збори зі снайперами, корегувальниками артилерійського вогню та інженерно-саперними підрозділами, а також комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів, у тому числі реактивно-артилерійських батарей.

Також повідомляється, що окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських пар для нанесення втрат особовому складу Об'єднаних сил, знищення елементів відео спостереження та провокування вогню у відповідь.

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